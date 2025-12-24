Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó su última Navidad con el político: "Hasta el cielo"

María Claudia Tarazona compartió un mensaje muy profundo, en donde recordó cómo fue la Navidad que vivió junto a Miguel Uribe Turbay antes de su antentado, en donde perdió la vida unas semanas después.

Cómo fue la última Navidad de Miguel Uribe Turbay

En su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 500 mil seguidores, Tarazona aprovechó para expresar lo mucho que extraña al precandidato presidencial y plasmó esas vivencias que nunca olvidará.



"Amor de mi vida, gracias por todas nuestras Navidades juntos, por el amor infinito a las niñas, por tu entrega a Alejandro y por haberme escogido para acompañarte en la vida. Esa fue mi mayor bendición en este mundo. Hoy me aferro a todos los recuerdos felices que construimos, a todas las Navidades que pasamos en familia, y doy gracias a Dios por cada momento vivido", empezó diciendo.

Para ella, haber coincidido con él en esta vida fue una bendición, y considera que Alejandro es hoy el reflejo más valioso de ese amor. Aunque atraviesa un momento de profundo dolor que incluso le dificulta respirar, se sostiene en el amor que compartieron para darle a Alejandro una Navidad llena de alegría, como siempre lo hicieron juntos.



"Me aferro a tu amor para darle a Alejandro una Navidad feliz, como lo hicimos siempre. Te amo hasta el cielo, Miguel, amor de mi vida", puntualizó.

Frente aestas fotografías, en donde ella sale junto al político y su hijo, los seguidores no dudaron en reportarse y le enviaron mensajes de apoyo, ya que esta será su primera Navidad sin su presencia.

"Que brille para él, la luz perpetua", "muy duro para ustedes estas navidades y ya ninguna será igual sin Miguel, pero Dios les da la fortaleza", "tus palabras expresando el dolor guardan esperanza, de un día donde la perdida duela menos", "Miguel hace mucha falta en este mundo terrenal", indicaron algunos.



En qué va el caso de Miguel Uribe Turbay

Actualmente, la Fiscalía investiga el atentado, en donde hay varios capturados, entre ellos un menor señalado como autor material, y avanza para identificar a los responsables intelectuales de este hecho que ocurrió el 7 de junio de 2025 en un barrio en Bogotá.

