Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó su última Navidad con el político: "Hasta el cielo"

María Claudia Tarazona compartió emotivas imágenes, en las que estuvo con su hijo y el precandidato presidencial que falleció el pasado 11 de agosto tras un atentado en Bogotá.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 24 de dic, 2025
Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó su última Navidad con el político: "Hasta el cielo"