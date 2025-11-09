En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Polilla da consejo para quienes ya aceptaron ir a la fiesta de fin de año de su empresa

Polilla da consejo para quienes ya aceptaron ir a la fiesta de fin de año de su empresa

Se acabó el año y no se hizo nada. El humorista de Sábados Felices les recuerda a los televidentes que las fiestas empresariales solo son una "carnada" para hacer quedar mal a los trabajadores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad