Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Se dice de mi
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Cuentachistes de Sábados Felices fue víctima de robo en su casa: confiaba en la persona

Cuentachistes de Sábados Felices fue víctima de robo en su casa: confiaba en la persona

La humorista Johana Velandia, quien ha participado en Sábados Felices, fue víctima de robo por parte de la mujer que trabajaba en su casa quien se llevó mil dólares, pertenencias y más de 6 millones de pesos.