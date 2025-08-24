Publicidad

A Caliope, ganadora de La Voz Teens le robaron su identidad y nombre en Perú

A Caliope, ganadora de La Voz Teens le robaron su identidad y nombre en Perú

La cantante explica que su exmánager se aprovechó de ella, denuncia maltrato psicológico, la hizo mudarse a Perú y allí le robó su identidad pensando que no se daría cuenta, ¿cómo sucedieron las cosas?