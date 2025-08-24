A Caliope, ganadora de La Voz Teens le robaron su identidad y nombre en Perú

Caliope fue la ganadora de La Voz Kids Colombia en 2016, un triunfo que le abrió las puertas de la música y le permitió grabar su primer sencillo. Sin embargo, después de esa etapa tomó la decisión de estudiar comunicación social y se trasladó a Perú para abrirse camino en nuevos escenarios.

Engañaron a ganadora de La Voz Teens 2016

La llegada de la pandemia frenó su crecimiento artístico, pero no la detuvo. En medio de ese tiempo difícil, un empresario de eventos la contactó e invitó a cantar en Perú. Con el tiempo, aquel hombre se convirtió en su mánager y le prometió que su carrera allí tendría un gran futuro. No obstante, la relación laboral pronto se transformó en un problema. Caliope recuerda que terminó viviendo en la casa familiar de este hombre, sin privacidad, adaptándose a un entorno que no había elegido.



Durante dos años trabajó en numerosos eventos promocionales sin recibir pago alguno y, lo más grave, descubrió que su nombre artístico había sido registrado en Perú a nombre de su supuesto representante. La situación explotó cuando, antes de una gira en México, él intentó impedirle viajar pese a que ya estaba anunciada en el país.

Caliope decidió continuar con el compromiso y al llegar se encontró con la amarga realidad: su mánager había eliminado sus canciones de plataformas digitales y se había adueñado legalmente de su identidad musical.

El conflicto pasó a mayores cuando él mismo le confesó que no pensaba devolverle el registro. Además, según la artista, sufrió constantes maltratos psicológicos por parte de su equipo, quienes criticaban su cuerpo y buscaban desmotivarla. Hoy, Caliope enfrenta un proceso legal para recuperar su nombre artístico y su música. Mientras tanto, trabaja en la producción de un nuevo disco y planea regresar a Colombia para continuar su carrera con más fuerza.

