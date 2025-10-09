Quién quedó sentenciado HOY en el Desafío: hubo fuerte reclamo y descontento

Tras la prueba en el Box Amarillo, los integrantes de Omega fueron los encargados de asignar el chaleco de sentencia para un hombre del equipo rival. El responsable de entregarlo fue Zambrano, el medallista olímpico, quien llegó a la casa naranja y anunció:

“Seré conciso, ustedes saben que el juego es así, el equipo decidió que el chaleco de hombres es para Cami, no es más”.



Ante esto, Gio le preguntó cuál había sido el criterio para tomar la decisión, a lo que Zambrano respondió: “La capitana es la que elige y se mandan”.

El exmilitar y modelo reaccionó con ironía y le dijo: “Ah, la capitana es la que elige, los otros no tienen voz… pero no te estoy juzgando”. Anthony aclaró que era nuevo en el equipo y que simplemente cumplía con la decisión colectiva:“Yo no puedo hacer nada más, solo competir”.

Por su parte, Yudisa, capitana de Gamma, aseguró que más adelante tomarán decisiones y que utilizarán el mismo mecanismo.



Al regresar a su casa, Zambrano contó lo sucedido a sus compañeros, y tanto Katiuska como Eleazar coincidieron en que lo mejor era ignorar a Gio, pues “lo que quería era llamar la atención”.

