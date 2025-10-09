En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién quedó sentenciado HOY en el Desafío: hubo fuerte reclamo y descontento

Quién quedó sentenciado HOY en el Desafío: hubo fuerte reclamo y descontento

Zambrano llevó el chaleco de sentencia para un hombre en Gamma, sin embargo, un integrante del equipo le habló con ironía sobre la forma en que toman las decisiones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad