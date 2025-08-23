Hombres de Gamma desfilaron en La Red: Zambrano se llevó todos los aplausos y beso de Grecia

En esta tarde de sábado, La Red estuvo en La Ciudad de las Cajas para mostrar los bellos que son los hombres del equipo Gamma. Las mujeres, Grecia, Mencho, Rosa y Yudisa, estuvieron haciendo barra a sus compañeros.

El primero en pasar fue Zambrano y las chicas no dudaron en aplaudir con mucha fuerza. Después, Rata mostró sus mejores dotes para la pasarela y conquistó a cada una de las mujeres en el Desafío Siglo XXI.

Posteriormente, pasó Cris y lo felicitaron por darlo todo en la pista. Finalmente, llegó Gio y las mujeres no pudieron resistirse a su belleza, por lo cual, lo aplaudieron y también le lanzaron piropos.

Luego de que cada uno desfilara y mostrara lo bien que se ven en medio de la competencia del Desafío, las chicas escogieron a su favorito. La final estuvo reñida entre Gio y Zambrano, pero tras unos minutos revelaron que el segundo hombre que se menciona fue el ganador.

