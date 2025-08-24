Publicidad

Zambrano no ocultó su emoción al ver a Grecia en bikini: “apoteósica, me derrito”

En el reinado de La Red en la casa Gamma, Rosa, Yudisa, Mencho y Grecia desfilaron ante sus compañeros, todas los encantaron y por eso los hombres del equipo decidieron quién es la mujer más bella.