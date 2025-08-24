Zambrano no ocultó su emoción al ver a Grecia en bikini: “apoteósica, me derrito”

El ambiente en la casa Gamma se llenó de risas y pasarela con la llegada del tan esperado reinado de La Red. Las protagonistas fueron Yudisa, Mencho, Grecia y Rosa, quienes dejaron ver otra faceta lejos de la competencia física: la elegancia, el carisma y la seguridad en sí mismas.

La primera en presentarse fue Rosa, que con un bikini blanco deslumbró en la pasarela, su sensualidad y sus miradas conquistaron a quienes la observaban. Luego llegó Yudisa, la más joven del grupo, quien eligió un bikini beige que resaltó su tono de piel y recibió halagos de todos sus compañeros.

Mencho fue la tercera en salir y sorprendió por su fuerza y naturalidad, aunque confesó que el modelaje era un mundo ajeno para ella, disfrutó el reto. Sus músculos y seguridad llamaron la atención y dejó claro que se puede ser fuerte y femenina al mismo tiempo. La última en brillar fue Grecia, quien recibió piropos de Zambrano que no ocultó lo deslumbrado que estaba.

El reinado también tuvo su espacio para preguntas. Grecia habló sobre la importancia de cultivar el cerebro para desarrollar el cuerpo de la mejor manera. Mencho resaltó el papel que debería tener el gobierno en el apoyo a los deportistas para que Colombia tenga más campeones olímpicos. Yudisa compartió la enseñanza de su última lectura y Rosa explicó qué significa para ella la lealtad.

Tras los desfiles y respuestas, llegó el momento más esperado: la coronación. Grecia fue elegida segunda princesa, Yudisa primera princesa, Rosa como virreina y finalmente Mencho se llevó la corona. Conmovida hasta las lágrimas, aseguró que nunca imaginó vivir un momento así y cerró con una frase que hizo eco entre todos: "los músculos también son feminidad".

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.