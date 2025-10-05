En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
El chapo Rosero y Rosendo el gánster aterrorizan en Sábados Felices: Los Cuyes

Los Cuyes son los jefes del cartel del Cuy y por eso presumen sus lujos, uno se compró una batidora de 50 litros para batir su propio récord, hasta tienen cajas fuertes para sus cajas fuertes, ¿pero ni tres mil pesos pueden prestar?

