Por qué salió Cami, excapitana de Alpha, del Desafío, y quién será su reemplazo en adelante

Después de un ciclo de estar en el Desafío 2025, cortarse el cabello como parte del primer castigo, aguantar hambre y hasta ser la capitana de Alpha; Cami se despidió oficialmente de La Ciudad de las Cajas, así lo anunció Andrea Serna durante el llamado que tuvo lugar al inicio del capítulo 10 de la producción de Caracol Televisión.

“Cami, según los resultados, infortunadamente no puedes continuar en esta competencia”, señaló la presentadora. La Súper Humana sufrió un accidente durante el Desafío de Sentencia y Hambre del segundo ciclo que tuvo lugar en el Box Rojo, caracterizado por el contacto físico.

Al parecer, cayó mal de una plataforma inestable cuando se estaba enfrentando a Yudisa, lo que derivó en una lesión en el tobillo. La prueba en aquel momento tuvo que ser ajustada, por lo que María C, de Omega, dejó de competir para que los rosados estuvieran en igualdad de condiciones que los morados.

Al respecto, Cami les dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros antes de abandonar la propiedad: “Yo creo que es un sueño que se acaba muy rápido, pero dentro de este poquito tiempo pude ser la capitana, pude conocer gente increíble y también tal vez dejarles un poquito de mí. Estoy muy segura del equipo que elegí, entonces lo que les digo es que den todo de ustedes, son personas increíbles y vengan acá a demostrar por qué están acá”, dijo.



Quién reemplazará a Cami, de Alpha, en el Desafío 2025

La encargada para esta misión es Sathya, quien resultó eliminada de la competencia durante el primer Desafío a Muerte. La joven pasó los últimos días en El Cubo de ditu junto a Pineda, donde también hablaron acerca de la inesperada sentencia que recibió el exmilitar.

“Para mí es una segunda oportunidad, una manera de volver, una Sathya diferente, con mucha más fuerza. Estos días que he estado acá en El Cubo como que me han hecho reflexionar sobre muchas cosas, como darme cuenta de que esto no fue una derrota, no me siento derrotada, sino con la frente más en alto para volver a la pista a demostrar de qué estoy hecha”, expresó la joven visiblemente emocionada cuando se enteró de la novedad en el programa.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.