Tatiana Rentería, por primera vez, da detalles de la infidelidad que la separó de Diego Trujillo

Tatiana Rentería, por primera vez, da detalles de la infidelidad que la separó de Diego Trujillo

Aunque los artistas intentaron volver, la tercera persona, que era amiga de los dos, seguía trabajando con él, lo que hizo muy complicado que dejaran sus diferencias atrás.

