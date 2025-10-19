Tatiana Rentería, por primera vez, da detalles de la infidelidad que la separó de Diego Trujillo

Tatiana Rentería y Diego Trujillo fueron durante muchos años una de las parejas más queridas y estables de la farándula colombiana. Su historia de amor comenzó en 2004 y, aunque nunca se casaron ni por la iglesia ni por lo civil, sellaron su compromiso con un ritual simbólico que, según Tatiana, marcó su conexión para toda la vida. De esa unión nació Simón Trujillo, el hijo que ambos comparten y que se ha convertido en el centro de su vínculo.

Por qué se separaron Tatiana Rentería y Diego Trujillo

La relación, sin embargo, llegó a su fin tras seis años juntos. Tatiana confesó que la separación se dio luego de descubrir la presencia de una tercera persona cercana a sus vidas: “Decidí separarme porque no me lo esperaba, era alguien muy cercano a nosotros”, expresó, recordando el dolor de sentirse doblemente traicionada. Aunque Diego le propuso continuar como novios con más independencia, la situación se volvió insostenible, especialmente porque la otra persona seguía trabajando con él.



“Fue un año en el que yo no fui yo”, relató la actriz, al recordar la etapa más difícil de su vida emocional. Pese a la ruptura, el respeto y la amistad entre ambos permanecieron. Cinco años después, decidieron darse una nueva oportunidad como pareja, pero esa reconciliación solo les confirmó que su destino era seguir siendo amigos. En 2016, tomaron la decisión definitiva de mantener una relación basada en la amistad y el cariño mutuo.

Con el tiempo, Tatiana volvió a creer en el amor gracias a un poeta que llegó a su vida, aunque más tarde descubrió que él llevaba una doble vida con tres parejas más. Actualmente, la actriz asegura estar en una relación estable que prefiere mantener lejos del ojo público, valorando la discreción y la tranquilidad emocional que tanto le costó recuperar.

Quién es el hijo de Diego Trujillo y Tatiana Rentería

El joven tiene 20 años y es reconocido por ser cantante y creador de contenido; en varias oportunidades ha protagonizado noticias en medios de comunicación debido a que ha tenido algunas polémicas a raíz de su música.



Por medio de sus redes sociales es usual que muestre a sus padres apoyándolo, les pide que reacciones a la letra de sus canciones y los involucra en varios pasos de su carrera artística.

