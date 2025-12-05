Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Tina lamenta el roce que quedó con Rosa tras pelea con Zambrano: “No pasan la página”

Sigue la tensión en la casa Gamma y una pregunta de Andrea Serna hace que Rosa lance una pulla sobre Tina. Luego, ella lamentó la situación porque la aprecia bastante.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 5 de dic, 2025
Desafío Siglo XXI