Tina lamenta el roce que quedó con Rosa tras pelea con Zambrano: “No pasan la página”

En este capítulo 107 del Desafío Siglo XXI, sigue la tensión por la pelea que hubo entre Zambrano, Rosa y Tina por el chaleco. Frente a esto, la melliza le dijo a Julio, su dupla, que deben estar muy concentrados y sincronizados para lograr destacar en las pistas.

Qué dijo Tina sobre Rosa en el Desafío

"Que digan lo que quieran, que no ellos no han engranado . A ellos qué les importa, preocúpense por su pareja, yo lo hago por la mía y punto", empezó diciendo. Posteriormente, Julio le indica que él dará el 100% en las pruebas y debe confiar en ella, que él hará lo msimo. Luego la mujer volvió a refutar. "A mí no me importa las veces que me manden a la guerra, yo voy. Quiero es que la gente se de cuenta que tiene una máscara, y no quedarme callada. Y se lo digo en su cara, frente a todos los equipos", empezó diciendo.



Tras esta conversación, Andrea Serna llamó a los participantes para hablar de la última prueba que se dará con tres equipos, que será en el Box Rojo. Luego, mencionó el tema de los chalecos y allí le preguntó a Rosa por la tensión que se ha generado y si el ambiente ha cambiado en las últimas horas.

"Andrea, creo que la tensión ya se acabó. Realmente, el problema era porque mi compañero Gero y yo no teníamos el chaleco. A mí lo que me parece cool de esto, es que, la manera en la que uno lo afronta influye mucho en la muerte que uno tenga. Este es mi cuarto chaleco en la competencia, y si los designios de Dios es que yo salga, me lo disfrutaré, también sin pasar por encima de nadie", indicó.

Despué de esto, Tina afirma que con Zambrano ha sido la única persona con la que ha tenido inconveniente. "Si alguien ya se toma personal lo de los chalecos, eso ya es reflexión de cada persona, porque mi problema es con el capitán de Gamma". Además, afirma que ella quiere mucho a Rosa, pero que el resto no le interesa y finaliza con "hay gente que no pasa la página".

