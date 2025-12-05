"No es tan malo como la gente lo ve": Pedro, del 'Desafío', se sincera sobre Zambrano

Pedro, el más reciente eliminado del Desafío Siglo XXI, estuvo en Preguntas a Muerte para responder todo sobre su paso por el programa. Precisamente, se tocó el tema de Zambrano, con quien tuvo un altercado en el Box Rojo, y esto fue lo que reveló

Qué dijo Petro sobre Zambrano, del Desafío

"La verdad, no sentí que el barrió el piso conmigo ni nada. Normal, estaba en un juego y el esquema de él es así y yo tenía claro que eso en el Desafío podría pasar. Bueno, en el deporte mío, uno tiene que manejar mucho eso, la paciencia y no dejarse llevar de la rabia, porque si peleas con rabia, eres un toro y el otro, el mantero", empezó diciendo.

Tras esto, le cuestionaron si el atleta olímpico era "mala clase", y Pedro lo defendió con un contundente respuesta. "No están malo como la gente lo ve, como que es odioso. El esquema de juego de él es así, como que tratando de provocar al rival. A la final, él después de todo pide disculpas, yo entiendo esa parte de él". Resalta que para él, no es una persona agrandada y que todo está bien con él afirmó que está todo "tranquilo".

Pedro, de Desafío, habla de su experiencia

Él asegura que sí ha sentido el apoyo de su pueblo y de toda Colombia. Considera que lo mejor de estar en el Desafío son las competencias, conocer gente y hacer amistades. En cambio, lo peor es pasar hambre, porque eso es lo que más difícil le resulta.

Sobre su salida, comenta que no le dio "guayabo" haber salido por una lesión y no en competencia, ya que estaba mentalizado de que podía suceder. Además, alguien recientemente había dejado el reality por el mismo tema. Al final, siente que dio lo mejor de sí en cada pista. Además, se ganó el cariño, no solo de sus compañeros, sino también de los televidentes, quienes conectaron con su historia.

