En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Murió Gustavo Angarita

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Margarita Reyes se casa y él es Alejandro Rojas, el hombre que le robó el corazón

Margarita Reyes se casa y él es Alejandro Rojas, el hombre que le robó el corazón

Por primera vez, Margarita Reyes da detalles de su romance con Alejandro Rojas, habla del momento en el que le propuso matrimonio y de cómo será la ceremonia, pues los dos tienen claros sus deseos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad