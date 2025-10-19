Margarita Reyes se casa y él es Alejandro Rojas, el hombre que le robó el corazón

La actriz colombiana Margarita Reyes atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Hace cinco meses, “El Fisgón” de La Red reveló la identidad de su pareja durante un concierto, y desde entonces su historia de amor con Alejandro Rojas ha florecido. La relación va tan bien que, hace un par de semanas, él le propuso matrimonio, consolidando un vínculo que comenzó en febrero de este año.

Después de cinco años sin pareja, Margarita sintió que esta nueva etapa llegó en el momento justo: “Apareció, se dieron las cosas, yo tenía claro que la siguiente relación que tendría en la vida no era para pasar el rato, era lo que mi corazón deseaba”, confesó la actriz.



Esposo de Margarita Reyes

Su prometido, Alejandro Rojas, es ingeniero industrial y le lleva nueve años. A diferencia de Margarita, él no está vinculado al mundo del entretenimiento y, de hecho, ella reveló entre risas que “él no tenía televisión en su casa y realmente no me conocía”.

Rojas se ha convertido en un apoyo incondicional para la actriz, quien destaca lo mucho que la hace sentir valorada. “Me encanta lo conectado que es con su familia y que me hace verme como mujer”, comentó. Además, aseguró que su pareja no bebe, no fuma, no tiene vicios y que le apasiona el ejercicio, razón por la cual lo considera “un 10 de 10”.

Ambos ya estuvieron casados anteriormente y tienen claro que esta vez quieren vivir el amor de manera distinta. No planean una gran ceremonia, sino un ritual simbólico que refleje su compromiso y conexión espiritual. Tampoco desean tener más hijos, pues su prioridad es disfrutar su relación y seguir construyendo una historia basada en la complicidad, el respeto y la felicidad compartida.

