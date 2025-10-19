Actor colombiano tiene nueva novia, pero vive con su ex: esta es la razón

El actor colombiano Víctor Hugo Ruiz sorprendió recientemente al contar detalles de su vida personal, según reveló, hace casi tres años vive bajo el mismo techo con su expareja, a pesar de que su relación sentimental terminó oficialmente en 2022.

Víctor Hugo Ruiz: por qué vive con su ex

Su historia con ella comenzó en 2008 y, aunque compartieron muchos años juntos, la ruptura no significó una separación total. Ruiz explicó que la decisión de continuar viviendo juntos no fue voluntaria: “Ella me dijo que no se iría de la casa hasta que yo le pagara algunas cosas”, aseguró el actor, quien mencionó que existen “temas jurídicos” pendientes, como una deuda con la hermana de su ex y un préstamo con su hija.



Debido a esta situación, ambos decidieron mantener la convivencia, aunque aclaró que duermen en habitaciones distintas y casi no se ven. El actor también confesó que no se siente cómodo con la situación: “No estoy a gusto con esta manera de vivir, legalmente no hay nada que nos una”, afirmó.

Ruiz comentó que en el pasado realizaron una declaración juramentada ante la EPS como si fueran una unión marital de hecho, pero nunca formalizaron el documento ante notaría. Por esa razón, asegura que ante la ley continúa siendo soltero.

Actualmente, la expareja del actor reclama que entre ambos existe una unión marital de hecho: “Ella insiste en que seguimos siendo pareja”, indicó Víctor Hugo, quien añadió que desde marzo de 2025 el caso se encuentra en trámite ante la Personería. Mientras tanto, él sostiene que su relación terminó hace tiempo y que su convivencia actual se mantiene únicamente por motivos legales y económicos.

