Famosos que se declararon en quiebra: cuánto perdieron y cómo se recuperaron

A pesar de su sentido de perseverancia y disciplina, estas figuras del entretenimiento corrieron con mala suerte cuando intentaron montar empresa, reinvertir sus ahorros o generar una nueva fuente de ingreso. Conoce qué celebridades de Colombia lo han perdido casi todo por cuenta de malas decisiones.



'El Pollo' Díaz tuvo que cerrar su barbería

En enero de 2023, el destacado humorista de Sábados Felices concedió una entrevista para 'La Red' en la que habló abiertamente sobre la pérdida económica que sufrió luego de montar una barbería. Según contó, invirtió más de 200 millones de pesos y obtuvo una deuda que ascendía hacia los cien millones de pesos.

Mira también: Famosos que fueron encontrados en condición de calle luego de vivir sus años dorados



Sara Uribe sufrió un robo que la dejó en la quiebra

En entrevista para La Kalle, la modelo contó que fue víctima de un robo por parte de una de las personas que estaban en su equipo de trabajo, pues, al parecer, falsificaba su firma y solicitaba préstamos. Fue, de hecho, por una llamada que se enteró que estaba siendo embargada; al averiguar más, se percató de que la deuda oscilaba entre los 600 y los mil 500 millones de pesos.

Publicidad

La actriz tomó la decisión de montar una nueva empresa llamada Poderosa, en la que vende productos para el cuidado capilar.



Marcela Reyes quedó en la "quiebra total" por culpa del traiding

En la entrevista para 'Más allá del silencio', donde se refirió a la muerte de B- King, Marcela Reyes contó que quedó en la quiebra total al perder casi dos mil millones de pesos luego de invertir dinero en traiding. A pesar de la devastadora noticia, la mujer continuó con su proyecto musical y se apoyó en otros negocios como su empresa de cocteles, sus productos para bajar de peso y también en su tienda donde vende pijamas y otros artículos.

Mira también: Actor que hace de Luis Miguel en 'La Venganza' cumplió 59 años: así se ve dos décadas después

Publicidad

Mira a partir del minuto 31:00

Jimmy Vásquez hasta hace poco saldó sus deudas

El pasado 12 de octubre, el destacado actor concedió una entrevista para 'La Red' en donde se sinceró acerca de la quiebra que tuvo hace algunos años. Aunque no reveló detalles sobre la cifra total, sí admitió que hasta hace poco tiempo logró recuperarse de este complejo momento.

“Me quebré, quedé en la calle y en la ruina absoluta económicamente. A nivel mental estaba demasiado deprimido, sentía muchas inseguridades y, además de perderlo todo, quedé con deudas que hasta hace poco terminé de pagar... fue muy duro”, mencionó.

Mira también: Actriz Margarita Reyes se casa a sus 39 años; otra famosa fue cómplice de la propuesta