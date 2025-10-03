Actriz Margarita Reyes se casa a sus 39 años; otra famosa fue cómplice de la propuesta

El ahora prometido de la reconocida artista colombiana quiso que ambos vivieran una experiencia diferente y, de mucha adrenalina, para después preguntarle si quería pasar el resto de su vida con él. Para eso, él contó con la ayuda de Cristina Warner, famosa actriz española que lleva varios años viviendo en Colombia y que ha participado en exitosas producciones, como 'La reina de Indias y el conquistador', de Caracol Televisión.

Y es que Warner ahora es instructora de paracaidismo y fue la que guio a la pareja en su experiencia. No obstante, antes de que ellos saltaran, acompañó a Alejandro Rojas a elegir el anillo de compromiso e ideó la forma en la que él le hizo la propuesta. "Os voy a lanzar de un avión a 11.000 pies de altura en cielo", le dijo la española al futuro esposo de Reyes.

El día de la pedida de mano, Margarita y su novio llegaron hasta el lugar pactado. Tomaron todas las indicaciones, se montaron a la aeronave, evidentemente nerviosos, y posteriormente saltaron. Cuando aterrizaron, había un cartel en el piso en el que se leía: "¿Te quieres casar conmigo?"

"Muñeca, sabés qué. ¿Te acordás que vos y yo hicimos un compromiso cuando empezamos la relación y nos acordamos de algo? ¿Qué te parece si lo sellamos de una vez, muñeca?", le dijo Alejandro a su novia, mientras se arrodillaba con el anillo.



La actriz no podía contener la risa nerviosa y simplemente lo besó y le dijo cuánto lo amaba, dando a entender que su respuesta era afirmativa. Warner apareció posteriormente para felicitar la pareja y en los comentarios de la publicación les hizo saber que estuvo feliz de haber hecho parte de ese momento especial. "Fue un honor ser la cupido para este gran paso su historia de amor, mis bellos", escribió la española.

¿Quién es el novio de Margarita Reyes con el que se va a casar?

Se llama Alejandro Rojas Tenorio y, de acuerdo con su cuenta de Instagram (que es privada), es un hombre de negocios, apasionado por los deportes y por la vida saludable. La actriz mencionó en una entrevista con Vea, en abril, que estaba saliendo con un hombre "extraordinario" que llegó a su vida para sacar lo mejor de ella. No obstante, solo fue hasta agosto que empezó a mostrar su relación en redes.