Margarita Reyes revela qué tanto ha cambiado su vida tras sobrevivir al cáncer: sueños y pareja

El pasado 20 de abril, la actriz sorprendió con sus declaraciones en una entrevista en La Red, en la que reveló detalles de una época oscura de su vida: estaba afrontando una ruptura amorosa, había sido diagnosticada con cáncer de útero, se convirtió en alcohólica e incluso pensó en acabar con su vida.

¿Qué tipo de cáncer tuvo Margarita Reyes?

Reyes comentó que todo surgió en 2020 porque, si bien el mundo atravesaba un momento complicado por la pandemia, a ella la invadía la incertidumbre, así que encontró un refugio en el alcohol. No obstante, posteriormente le dieron una noticia que resultaría devastadora para muchos, pero que a ella poco la afectó por la depresión: se encontraba a punto de entrar en la etapa cuatro de un cáncer de útero muy agresivo y debía ser operada.

A pesar del éxito de la intervención quirúrgica, la actriz de 'El Cartel de los Sapos: el origen' no sentía alivio y, por el contrario, contempló acabar con su vida: “Yo decía, cómo voy a hacer con mi hijo porque me voy a morir en la otra habitación, pero dije bueno: tendrá que superarlo”.

La intérprete encontró apoyo en sus seres queridos y comenzó a ir a terapia, por lo que ahora puede hablar tranquilamente de los cambios que ha atravesado en su vida y de cómo es su vida al convertirse en sobreviviente de cáncer y su fuerte lucha en relación con la salud mental y el alcoholismo.

Lucha de Margarita Reyes tras superar el cáncer

En entrevista con Vea, Margarita Reyes aseguró: “Este 2025 lo arranqué con toda, por lo menos entusiasmada, feliz, con ganas de que algo salga, de que me sorprenda este año” y fue clara en que, si bien no quiere dejar a la actuación de lado, uno de sus deseos es ser presentadora de televisión y que incluso ya ha realizado varios castings para cumplirlo, aunque no han dado frutos.

Con respecto a la oportunidad en algún proyecto televisivo, aseguró que tiene la esperanza de volver a brillar en la pantalla chica y que por ahora se encuentra trabajando en una obra de teatro que la hace feliz: “Depende de uno estarse moviendo y seguir siendo vigente. He tocado todas las puertas, pero creo que llegará el momento y Dios tendrá ese personaje, que me va a dar la oportunidad de volver a brillar”; por otra parte, confirmó que ha trabajado con diversas marcas en redes sociales, lo que ha sido un alivio.

Gracias a sus esfuerzos por sentirse mejor, se ha acercado más a Dios y esto también le ha dado una perspectiva diferente sobre la vida y las dificultades que atravesó: “mi llave fue aferrarme a Dios, fue el ser que hizo que volviera a mi centro, no es una etapa fácil. Hay que buscar ayuda. Pasé por mucho, eso no fue un mes, ni dos, ni tres, eso fue casi cuatro años o más hasta que lo logré hacer. Aquí estoy, ahora pudiendo hablar, pudiéndoles decir que todo pasa, que hay un Dios que los ama. Después de la tormenta, llega la calma”.

Sobre cómo está su salud física y mental actualmente, dijo: “eso ya quedó atrás, estamos bien de todo, hay que seguir de todas maneras en controles porque uno nunca sabe, pero estoy bien. Toca seguir sanando muchas cosas, como la relación con mi hijo, conmigo misma, con todo lo que tengo en mi entorno, hasta con mi trabajo”.

En su entrevista, la bogotana también manifestó que no piensa quedarse estancada en lo vivido ni en las adversidades del pasado. Al contrario, aseguró que se siente fortalecida, optimista y lista para recibir todo lo bueno que este año le pueda traer, rodeada de personas que la impulsan a seguir adelante y crecer cada día más.

Margarita Reyes ya tiene pareja

Después de atravesar un largo proceso de sanación personal, Margarita encontró el amor en una nueva etapa de su vida y a sus 38 años. Hoy comparte su vida con un hombre maravilloso, ajeno al mundo del entretenimiento, que llegó para sumar, acompañarla y recordarle el valor que tiene. La actriz se siente agradecida de poder vivir esta relación desde un lugar sano, fortalecida y feliz de redescubrirse a través de una compañía que la impulsa a seguir adelante.

Actualmente, Margarita se define como una mujer llena de sueños y entusiasmo, sentimientos que había perdido durante su lucha personal. Cerró su entrevista diciendo: "Me recuperé, la gente que me ve dice que brillo, que tengo luz, que estoy diferente, y eso también me mueve algo por dentro y me reafirma que voy por buen camino y que lo estoy haciendo bien”.