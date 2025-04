Margarita Reyes fue diagnosticada con cáncer, se convirtió en alcohólica y pensó en morir

Margarita Reyes revela en La Red que cuando inició la pandemia todo en su vida se convirtió en caos, se acabó su relación sentimental y además debía luchar con la incertidumbre del momento por el que pasaba el planeta en el 2020.

En medio de la entrevista, la actriz confiesa que este instante la alcoholizó, en todo el día solo hacía ejercicio, bebía trago y lloraba. Explicaba que se despertaba a la madrugada y entrenaba más de cuatro horas hasta que su ansiedad se calmaba.

Margarita Reyes fue diagnosticada con cáncer

A raíz de la exigencia física a la que se estaba sometiendo su cuerpo empezó a verse muy afectado y ella consiguió un permiso para ir al médico. Allí le dijeron que se encontraba a punto de entrar en la etapa cuatro de un cáncer de útero muy agresivo y debía ser operada.

Publicidad

A pesar de enfrentarse con la dura noticia, ella misma cuenta que su respuesta fue: “el cáncer no me importa, lo que me está doliendo es estar viva”. Fue su hijo Samuel quien le rogó que se hiciera la cirugía y allí sucedió un milagro, ya que no tuvieron que sacarle el útero por completo, pudieron dejarle un poco, aun así, a la actriz no le importó.

Depresión de Margarita Reyes

Publicidad

Tras la intervención quirúrgica, asegura que solo quería seguir llorando, pasó días sin comer y “estaba en los huesos”, ni siquiera sobrevivir al cáncer la animó, por lo que pensó en quitarse la vida: “Yo decía, cómo voy a hacer con mi hijo porque me voy a morir en la otra habitación, pero dije bueno: tendrá que superarlo”.

En medio de la desesperación llamó a su mamá para decirle que no tenía motivos para vivir, ni siquiera su hijo. Le dijo que terminaría con su vida y que le dejaba al joven a su cuidado, además, le pidió perdón, pues sería el segundo hijo que perdería.

Su mamá vive en Santander y ella no esperaba que a la madrugada siguiente estuviera en su casa golpeando fuertemente y diciéndole que no la dejaría sola, que la apoyaría toda la familia y que incluso Dios le ayudaría a salir adelante.

La mujer le recordó lo que era el amor, solo verla la ayudó a tomar la decisión de tratarse, hacer terapia y trabajar espiritualmente, poco a poco volvió a florecer y actualmente ha trabajado mucho en su amor propio, además, les agradece a todos sus seres queridos por ayudarla en el momento más duro de su vida.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .