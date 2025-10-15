Amaia Montero regresó a La Oreja de Van Gogh tras 18 años, pero hubo nuevo cambio

Este 15 de octubre, los fanáticos de La Oreja de Van Gogh se llevaron una enorme emoción al conocer detalles del reencuentro de la icónica banda y el regreso oficial de la cantante española al grupo que vio nacer su talento. La noticia se dio a conocer a través de una publicación hecha en la cuenta de Instagram del grupo, la cual ya recoge más de 70 mil 'me gusta' en la red.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", se lee en una parte de la publicación.

En el video, aparecen los músicos interpretando la canción 'Inspiración', que sería su nuevo lanzamiento musical. La grabación tuvo lugar el pasado 10 de octubre, pero no fue hasta un par de días después que decidieron compartir el emotivo momento con sus seguidores a través de las plataformas digitales.



A pesar de la emoción que supone esta noticia, la banda también informó que uno de sus integrantes se ausentará temporalmente: "Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor", se aprecia en el post.



Por qué salió Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh

A diferencia de lo que muchos admiradores y medios de comunicación especularon, la misma Montero aceptó que no se trató de una pelea con algunos de los integrantes del grupo, sino más bien un desgaste natural de su oficio. A esto se le sumaron diferencias en los propósitos personales y a nivel creativo de cada compañero, así como también la necesidad de forjar su propio destino en solitario.

Amaia fue la vocalista durante aproximadamente una década y aún cuando estuvo alejada del grupo desde el 2007, muchos recordaban con cariño sus años dorados y el carácter que le brindó a éxitos como 'Rosas', 'Jueves', 'París', entre otras.

