¿Desaparecida? Familiar de Amaia Montero da declaraciones sobre la artista

Luego de una publicación en su cuenta de Instagram, Amaia Montero prendió las alarmas de sus seguidores quienes aseguran que la cantante está atravesando por problemas que afectan su salud mental y a los cuales hay que prestarles atención desde ya.

En la fotografía a blanco y negro es posible ver a la española bastante cambiada y con un semblante en el que la tristeza es protagonista. Además, el haberla compartido dos veces seguidas fue aún más sospechoso para sus fanáticos.

Ante este hecho, su productor musical en América reveló para el programa español Espejo Público que la cuenta de la artista habría sido hackeada y que esa persona que tomó control de su Instagram sería quien publicó la imagen.

Así mismo, varios medios alrededor del mundo aseguraron que Amaia Montero se encontraba desaparecida y que esto se debía a los momentos difíciles que estaría atravesando, esto surgió principalmente porque no ha dado ningún tipo de declaración.

Es por ello que el programa Espejo Público se contactó con la hermana de la cantante, Idoia Montero, quien aseguró que su familia se ha visto fuertemente presionada por los fanáticos de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh en busca de respuestas sobre la salud mental de ella.

Es por ello que Idoia dio a entender que la única persona indicada para hablar de ello es la artista, sin embargo, afirmó que ella no se encuentra pasando por su mejor momento.

Con respecto a la supuesta desaparición de la española, su hermana afirmó que no es cierto que no sepan sobre su paradero actual. Con esto, dio a entender que la cantante, por el momento, no quiere dar explicaciones sobre su situación actual.