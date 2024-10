La Oreja de Van Gogh se queda sin vocalista: ¿Amaia Montero regresará a la banda?

Leire Martínez, quien sustituyó a Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh hace ya 17 años, abandona esta formación musical "después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones" en las que no se ha conseguido "acercar diferentes maneras de vivir el grupo":

"Tras 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", arranca el comunicado publicado este lunes en el perfil oficial de la banda en X e Instagram.

Ha sido, según señala el texto, "una decisión dura y difícil", con la que "termina una etapa fascinante". "(Esta etapa) Todos la llevaremos en el corazón, nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", concluye el mensaje.

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh se produce solo unos meses después de la inesperada y mediática reaparición de Amaia Montero en Madrid, en uno de los cuatro conciertos de Karol G , tras un largo período de recuperación personal.

La reacción de Leire Martínez tras el comunicado de La Oreja de Van Gogh

Mar Montero, periodista cercana a Leire Martínez, declaró en el programa Juntos de Telemadrid lo que dijo la cantante cuando leyó el comunicado de la banda e insinuó que ella no sabía que habían tomado esta decisión y que fue arbitraria. Este fue el mensaje que le envió a Mar.

“El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir”. En el programa, la mujer agregó que “si hubiera digerido el tema, su reacción no habría sido esta, le ha pillado totalmente por sorpresa”.

Poco antes, una información periodística apuntaba a que esa vuelta sería junto a su exbanda, algo que Pablo Benegas, guitarrista y uno de los compositores del grupo, desmintió, lo que no impidió que el rumor creciera y quedara instalado en la conversación social.

¿Amaia Montero podría regresar a La Oreja de Van Gogh?

Amaia Montero estuvo en La Oreja de Van Gogh durante 10 años y dejó el grupo en noviembre de 2007; en julio de 2008 se produjo la presentación de Leire como nueva cantante. -EFE

Ahora, Javier de Hoyos Martínez es un periodista, presentador, actor, tiktoker, youtuber y modelo español ha afirmado en el programa 'Ni que fuéramos Shhh' que "Amaia Montero va a regresar a La Oreja de Van Gogh con un concierto que ya tiene firmado en 2025″, y sus palabras no han pasado desapercibidas, pues han sido muchos los fanáticos que han expresado su emoción, pero también su descontento si esto llega a suceder.