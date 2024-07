Karol G invitó a Amaia Montero a su concierto en España: Llevaba años sin subirse a un escenario

Karol G se encuentra realizando el cierre de su gira 'Mañana Será Bonito Tour' con cuatro conciertos en España, pero antes de finalizar esta etapa de su carrera artística el 23 de julio, la colombiana quiso sorprender a sus fanáticos españoles con una invitada especial en la velada de sábado 21, Amaia Montero.

Todo ocurrió en el Estado Santiago Bernabéu en Madrid, España, ante cerca de 85 mil espectadores y para darle la bienvenida a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, la paisa dijo:

"Tengo la suerte de cantar con artistas de quienes escuché su música toda mi vida y que nos dan momentos únicos e increíbles. Hoyustedes no se van a quedar atrás. Tengo ahí a una personita que lleva dos años sin subirse a un escenario y está nerviosa, pero le vamos a regalar una de las mejores noches de su vida".

Minutos después, explicó que la música de la cantautora vasca la acompañó en sus "atardeceres con amigos", y recalcó que, en su tierra, ella era una verdadera reina. De esta forma, Amaia Montero apareció en la tarima para interpretar 'Rosas' uno de sus éxitos más grandes cuando hizo parte de la agrupación formada en 1996. Por supuesto, Karol G cantó a su lado.

La reaparición de Amaia Montero sobre un escenario junto a Karol G no solo es historia de España sino un mensaje de superación increíble ❤️ pic.twitter.com/RcqYqCvmn9 — Adolfo Rodríguez 🔴🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@AdolfoRH) July 22, 2024

Querido lunes: nos quedamos a vivir en este momento que nos regalaron ayer las reinas de Amaia Montero y @karolg pic.twitter.com/ZET0ncqGjT — ForbesWomen_Es (@ForbesWomen_es) July 22, 2024

Al finalizar la interpretación que emocionó a todos los presentes y revolucionó las redes sociales, Montero, de 47 años expresó evidentemente conmovida: "Pensaba que jamás volvería a pisar un escenario. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma para toda la vida".

"Después de mucho tiempo pensando que jamás volvería a pisar un escenario".



❤️‍🩹 Ay, el agradecimiento de Amaia Montero a Karol G tras cantar 'Rosas' en su segundo concierto de Madrid. pic.twitter.com/Vv0j7UnMAB — Marcos García Merino (@marcosgmerino) July 21, 2024

Amaia Montero y la foto que alarmó a sus fanáticos en 2022

Cabe recordar que en octubre de 2022, la cantante española Amaia Montero confesó sentirse "destruida" tras publicar en su Instagram una imagen en blanco y negro, la cual puso en alerta a muchos de sus seguidores.

En la fotografía aparecía con aspecto cansado, expresión ausente y sin peinar ni maquillar, además, en la descripción escribió: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

