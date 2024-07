Feid mostró la curiosa ropa interior que usa para recordar a Karol G

Para nadie es un secreto que Karol G y Feid están en una relación hace un tiempo, los dos han intentado mantener en privado la mayor parte de los detalles, pero ya no se esconden en eventos públicos e incluso hablan del otro en algunas entrevistas.

De hecho, hace unas semanas dieron de qué hablar tras ser filmados muy cariñosos y dándose un apasionado beso durante la final de la Copa América, en la que Colombia jugó con Argentina y, además, la paisa fue invitada a cantar el himno nacional.

Feid usa ropa interior de Karol G

Ahora nuevamente han dado de qué hablar después de que el intérprete de ‘Luna’ publicara una curiosa historia en su cuenta de Instagram. Allí escribió “listo el outfit de hoy” y lo acompañó con una foto.

Se trata de la ropa interior con la que recuerda a su pareja cuando no está con él, un par de bóxers negros, con corazones verdes y cómo no, una imagen de ‘la Bichota’ en medio, con su característico cabello rosado.

Feid recuerda a Karol G con una prenda especial. Foto: Instagram @feid

Vale la pena mencionar que la cantante estaba viviendo algunas de las noches más especiales de su vida, pues llenó en fechas consecutivas el Estadio Santiago Bernabéu y allí recibió los aplausos ensordecedores del público.

De hecho, tuvo que detenerse por unos minutos y se conmovió profundamente, miró a los miembros de su equipo y posteriormente se permitió derramar algunas lágrimas de orgullo y felicidad.

Karol G lloró en su concierto en Alemania

Antes de interpretar 'Ocean', una de sus canciones más sentimentales, 'La Bichota' aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a un ser querido que murió hace poco y que aún la tiene devastada.

"Hace un par de días perdí una persona que se fue al cielo, que quería mucho y que me di cuenta muy tarde de que lo hacía. No me había percatado, hasta ahora. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que me sentía por su presencia, compañía y amistad. Estos días me he sentido muy triste porque siento que no se lo expresé como quería", dijo Karol G mientras estaba en el medio del escenario.

Tras esto, la cantante invitó a los asistentes a que se animaran a escribirle de inmediato a esa persona que consideran valiosa en su vida y que no se lo han expresado: "eso es algo que deberíamos hacer todos los días y cada que tengamos la oportunidad".