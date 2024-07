Karol G lloró al dedicarle unas emotivas palabras a un amigo fallecido: Esto fue lo que dijo

Karol G sigue con su gira por Europa y en su paso por el Mercedes-Benz de Berlín, en Alemania, vivió un momento muy emotivo al hablar sobre un amigo que falleció recientemente, por lo cual no pudo contener las lágrimas e invitó a los asistentes sobre reflexionar acerca de aprovechar a los seres queridos cuando están en vida.

Te puede interesar: El encuentro entre Karol G e Inesita, la influencer de casi 90 años que participó en su videoclip

Karol G lloró en su concierto en Alemania

Antes de interpretar 'Ocean', una de sus canciones más sentimentales, 'La Bichota' aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a un ser querido que murió hace poco y que aún la tiene devastada.

"Hace un par de días perdí una persona que se fue al cielo, que quería mucho y que me di cuenta muy tarde de que lo hacía. No me había percatado, hasta ahora. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que me sentía por su presencia, compañía y amistad. Estos días me he sentido muy triste porque siento que no se lo expresé como quería", dijo Karol G mientras estaba en el medio del escenario.

Tras esto, la cantante invitó a los asistentes a que se animaran a escribirle de inmediato a esa persona que consideran valiosa en su vida y que no se lo han expresado: "eso es algo que deberíamos hacer todos los días y cada que tengamos la oportunidad".

Conoce más: Ángela Aguilar habría criticado a Karol G en el pasado: esto sucedió entre las artistas

Publicidad

Mientras ocurría todo este emotivo discurso, Karol G lloró y el público empezó a gritar y aplaudirla, no solamente dándole ánimos, sino también apoyando el mensaje que les transmitió en el escenario.

A pesar de que ella no dijo el nombre del amigo que falleció, en redes sociales los seguidores de la cantante mencionaron que se trataba de un hombre llamado Diego y que hacía parte de la comunidad LGTBIQ+, razón por la que consideran que utilizó un vestido con los colores de esta bandera.

Lee también: La elevada cifra que Karol G le hará ganar al Real Madrid por sus shows en el Santiago Bernabéu

Publicidad

Asimismo, justo en el momento antes de cantar 'Ocean', Karol G dijo otras palabras que fueron ovacionadas: "hoy estoy vistiendo estos colores porque quiero que sepan que estos espacios, mis conciertos, mi música, mis videos, lo que hago, lo que transmito, siempre va a ser un espacio seguro para cada uno de ustedes, que se sienta que pueden amar en libertad. No hay nada más lindo que respetar la individualidad del otro".