En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Valentina, del Desafío, creció sin sus padres: uno murió y el otro se fue cuando tenía 5 años

Valentina, del Desafío, creció sin sus padres: uno murió y el otro se fue cuando tenía 5 años

Valentina habla de sus padres y da detalles de su infancia que mantenía en secreto, adicionalmente, se conmueve hasta las lágrimas al hablar de su abuela, la mujer a la que considera su mamá verdadera.

Publicidad

Publicidad

Publicidad