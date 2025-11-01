Valentina, del Desafío, creció sin sus padres: uno murió y el otro se fue cuando tenía 5 años

Tras su eliminación del Desafío, Valentina conmovió a los seguidores del programa al compartir detalles de su historia de vida, marcada por la ausencia de sus padres biológicos, las dificultades económicas y el amor incondicional de su abuela, a quien considera su verdadera madre.

Lee más: Katiuska confiesa que perdió un bebé y hace un duro relato de lo sucedido



Valentina, del Desafío, habla de sus padres

Valentina creció en una familia humilde. Su padre, quien era policía, falleció en un accidente de tránsito cuando ella tenía apenas 11 años. Su vínculo con él no fue muy cercano y por eso, ante las cámaras de La Red, menciona que no fue tan duro para ella. Su madre, por su parte, fue mamá a los 15 años y años después formó un nuevo hogar. Desde entonces, Valentina fue criada por su abuela y sus tíos, quienes se convirtieron en su verdadera familia.



“Para mí, mi abuela es mi mamá, mi papá y todo mi núcleo familiar”, ha expresado la joven, quien asegura no guardar resentimiento hacia su madre: “Entiendo que ser mamá a los 15 años no debió ser fácil”, dice con madurez, aunque reconoce que su relación con ella es distante, de hecho, a veces pasan meses sin hablar.

Su abuela, a quien cariñosamente llama Cris, es su inspiración, ella dejó de trabajar para cuidar a su hijo con necesidades especiales y ha sido el mayor ejemplo de fortaleza en la vida de Valentina: “Es todo para mí, mi motor, la persona que me ha ayudado a ser quien soy”, afirma.

Participar en el Desafío fue un sueño cumplido para ambas, Valentina contó que tanto ella como su abuela son seguidoras fieles del programa: “Siempre me decía que me inscribiera. Estar aquí es muy importante para mí, porque el Desafío es una vitrina para quienes luchamos por salir adelante”, comentó.



Lee más: Eleazar revela que sufrió abuso cuando era un niño, nadie lo sabía hasta ahora

Publicidad

Aunque su paso por la competencia terminó, la joven asegura que su participación le dejó aprendizajes valiosos y la motivación para seguir persiguiendo sus metas con la misma fuerza que ha caracterizado su vida.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.