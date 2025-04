El extraño comportamiento de la mamá de Los Patojos un día antes de su muerte: dura revelación

En el podcast ‘Más Allá del Silencio’ Los Patojos revelaron detalles de todo lo ocurrido el día que tuvieron que despedir a Yenny Ariza . Un día antes de su partida, tuvo una actitud bastante extraña que hoy en día siguen analizando.

Qué pasó con la mamá de Los Patojos

El esposo de la mujer, Gildardo Ortiz, relató que la última noche fue inusual. Cuando llegaron a la casa, cerca de las 08:00 p.m., el suegro les tenía la cena lista, como era de costumbre. Después de estar juntos en familia, se fueron a la habitación para descansar; sin embargo, Ortiz confesó que algo su comportamiento era extraño, pero no le dio importancia al tema. “Yo me recosté, ella se quedó sentada en la cama escribiendo en el celular".

"Unos diez minutos después, le dije que si no se iba a acostar, pero respondió que estaba hablando con su hermana Miller. Duró ahí otro rato y yo no le pregunté más, y se recostó hasta el otro día a las cinco de la mañana”, expresó. Cuando amaneció, sobre las 05:30 a.m., su suegro se levantó para hacer el tinto, mientras que Yenny se volvió a sentar a seguir escribiendo en el teléfono.

Luego, Ariza le preguntó que si él no se iba a levantar diciéndole: “Mira que el día es muy corto y no alcanza para nada”. Tras esto, el suegro salió de la casa a recoger café, mientras que Gildardo debía irse a trabajar, empacó su máquina y se fue. Su mujer le dijo que llevaría el almuerzo, pero nunca llegó.

Cuando se encontraba laborando llegó un perrito que a veces acompañaba a la mamá de la familia. El canino se le acercó y después se fue, por lo que Ortiz pensó que su esposa ya estaba en camino. Posteriormente, escuchó un ruido muy fuerte y al llegar a la casa, vio como su suegro lloraba porque su hija había tomado decisión fatal.

Qué decía la carta de la mamá de Los Patojos

En medio de esta entrevista, Paola Moreno, la pareja del hermano mayor de Los Patojos, contó en detalle lo que decía aquella carta que dejó su suegra antes de morir. "Ella hizo dos párrafos. En el primero se despidió diciendo 'perdónenme por acabar con sus sueños, cuídense mucho, a muñeco, los quiero mucho'.

Más adelante afirmó que por un problema que tenía, vio como única solución atentar contra su propia vida. Y para finalizar el escrito, le solicitó a su familia que la despidieran con música.