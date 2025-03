Los Patojos están furiosos con decisión de la Fiscalía sobre el caso de su mamá

Yenny Ariza, la mamá de Los Patojos, fue encontrada sin vida en su casa y la situación fue catalogada como un suicidio, sin embargo, los influenciadores aseguraron que esto no pudo ser así y pidieron que el hecho fuera investigado a fondo para descartar la participación de un tercero.

Ellos se niegan a pensar que su madre murió como dicen las autoridades y por eso, Andrés Ortiz le concedió una entrevista a la Revista Vea en la que anunció con molestia que el proceso habría sido cerrado por la Fiscalía y el deceso continúa siendo por la misma causa.

Los Patojos no pueden investigar más la muerte de su mamá

Durante la conversación contaron que ya no tienen con los recursos para investigar por su cuenta la muerte de Yenny Ariza y no pueden volver a abrir el caso porque tendrían que entregar más pruebas y, al parecer, tras todos los meses que han pasado sería muy complicado obtenerlas.

“Lamentablemente, con las pruebas que nosotros dimos no encontraron nada. La Fiscalía simplemente cerró el caso, no nos dieron ninguna otra explicación”, explicó el joven, quien continuó mencionando que no pueden pagar un investigador privado, por lo que, al parecer, tendrían que resignarse a este resultado.

Andrés Ortíz se mostró furioso porque considera que seis meses después sería demasiado complicado volver a buscar detalles que respalden la apertura del caso. Adicionalmente, mencionó: “La gente que nos iba a ayudar se fue, la mayoría dejó de ayudarnos, quedamos nosotros, con el dolor de mi hermano, de mi papá y el mío”.

“Lastimosamente la justicia es para el que tiene plata, porque uno no tiene los recursos para eso”, dijo y aseguró que confía en que en algún momento saldrá a la luz lo que realmente pasó con su mamá en agosto del 2024. Parece que la familia no descansará hasta obtener respuestas.

Qué ha pasado con Los Patojos

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, los dos hermanos aseguraron que debido al hecho sucedido con Yenny Ariza: “todo su trabajo se vino al piso, las páginas, el proyecto y todo se ha visto muy afectado, se nota la decadencia”, dijo uno de ellos.

A pesar de que han pasado por tiempos complicados, lo cierto es que poco a poco se han ido recuperando y por eso anunciaron que ya tienen un millón de fanáticos en su cuenta de Facebook, por lo que están intentando ayudar a otras personas que, como ellos, necesitan una mano amiga.

