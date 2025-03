La particular manía de Pipe Bueno por la que Luisa Fernanda W es cuestionada

Una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W , volvieron a confundir a sus fans con una foto en particular. Recientemente, el cantante subió una imagen a su Instagram, en donde tiene más de 9 millones de seguidores, pero lo que llamó la atención fue la forma en la que él la abraza.

Luisa Fernanda W aclara si está embarazada

Algunos internautas no perdieron la oportunidad para preguntar, si la joven estaba en la dulce espera. Fue ahí donde la influencer salió a desmentir esta información y hasta reveló esa manía que tiene el intérprete de 'Te parece poco': "Pipe me agarra como embarazada así no lo esté jajaja", expresó.

Es de destacar que, en repetidas ocasiones, a Luisa Fernanda W le han preguntado si va a tener otro hijo. Dado que, hubo un tiempo en el que ella confesó haberse subido de peso, y que por ello no se sentía cómoda con su cuerpo. A pesar de esto, sus seguidores la seguían apoyando con mensajes positivos y la alentaban al decirle que se veía excelente. Todo se dio, luego de tener a sus dos hijos, Dómenic y Máximo a quienes a diario muestra en sus redes sociales.

Es de resaltar que la paisa es toda una empresaria, tiene su propia línea de cuidado facial. Además, posee un restaurante con su prometido, en donde han celebrado varios cumpleaños de ellos con todos sus amigos famosos.

Cómo se llama el restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

Rancho MX está ubicado en las afuera de Bogotá, exactamente en la vía Cajicá. Allí hacen dinámicas para pasar un rato increíble en familia, con los amigos o la pareja. Está localizado en una zona estratégica, para que los amantes de la naturaleza puedan tener un espacio de relajación y degustar de aquellos sabores únicos que ofrecen en su carta.

Lo que más aman los seguidores de la expareja de Fabio Legarda, es la conexión que tiene con su futuro esposo, el intérprete de 'Si yo fuera ladrón'. Un amor que poco a poco ha trascendido y que despierta mucha curiosidad, sobre cómo hacen para verse tan radiantes y superar los problemas en pareja.