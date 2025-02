Luisa Fernanda W habla del inicio de su relación con Pipe: “Muchas cosas me conflictuaban”

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país, no solo porque lleva muchos años haciendo parte de las redes sociales, sino también por su vida y la relación que actualmente tiene con el cantante Pipe Bueno .

Luisa y Pipe se conocieron mucho antes de iniciar una relación sentimental y en varias ocasiones ambos han asegurado que primero nació una amistad porque ambos admiraban el trabajo del otro.

Sin embargo, por cosas del destino, acabaron enamorándose y tan pronto su noviazgo salió a la luz, desataron cientos de comentarios a raíz del exnovio de la influencer, Fabio Legarda, quien murió por una bala perdida el 7 de febrero de 2019.

Durante seis años, el cantante de música popular y la paisa le han demostrado al país que son una de las relaciones más sólidas y estables de la farándula nacional, a tal punto que en octubre de 2024se comprometieron en Dubai y en este momento tienen dos hijos: Máximo y Dominic.

Publicidad

Su amor ha sido demostrado en sus redes sociales, a tal punto que se rumora que ya se casaron a escondidas por un curioso detalle , sin embargo, personas cercanas a la pareja han asegurado que están planeando su boda para este 2025 y que será por todo lo alto.

Publicidad

Cómo estaba Luisa Fernanda W antes del noviazgo con Pipe Bueno

Luisa, con el objetivo de brindarle a sus seguidores mayor cercanía y contarles más detalles de su vida a través del contenido que crea, recientemente ha creado videos con consejos y tips que ha aprendido a lo largo de su vida, por lo que esta vez no fue la excepción.

En un video, publicado este 20 de febrero, la creadora de contenido contó detalles desconocidos de cómo estaba ella emocionalmente previo a entablar una relación sentimental con Pipe Bueno, y cómo ha logrado construir junto a él una relación sana.

“Cuando yo inicié mi relación de pareja con Pipe, había muchas cosas que me conflictuaban. Yo por esa época estaba tomando terapia, obviamente no terapia de pareja sino terapia por otras circunstancias que yo estaba pasando en mi vida”, comienza diciendo la influencer.

Vea aquí: Luisa Fernanda W mostró su lujoso estilo de vida con excéntrico regalo a Pipe Bueno

Publicidad

Luisa confiesa que gracias a esa terapia empezó a cambiar su pensamiento y a entender que construir en pareja “es una misión”, no fácil, pero tampoco imposible, pues “cada persona es completamente distinta, con educación diferente”.

Y agrega: “Uno a veces como mujer se hace unos estándares increíbles, pero a mi se me cayó toda la batica de cuadros en un momento y me di cuenta que, para uno construir en pareja, y sonará funable lo que voy a decir, tiene que bajar ciertos estándares porque de eso se tratan las parejas, de construirse mutuamente, y que uno no va a encontrar a una persona perfecta inmediatamente para uno”.

Publicidad

Posteriormente, agregó varios consejos que le han funcionado en su relación con el cantante de ‘Recostada en la cama’, quien desde muy joven empezó en el mundo de la música, y reconoció que su relación ha ido evolucionando y cambiando, pero que el amor siempre ha prevalecido.