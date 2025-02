Seis años de la muerte de Legarda: Video del accidente captado por cámara de seguridad

El 7 de febrero de 2019 Colombia entera se vistió de luto tras conocerse la muerte del reconocido artista de música urbana Legarda, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Luego de que se conociera la última conversación que sostuvo con su pareja sentimental de ese momento , Luisa Fernanda W, se revivió el video del suceso.

La grabación fue tomada por una cámara y entregada al programa de Caracol Televisión Expediente Final. Allí explican que el exponente se encontraba chateando en su celular mientras permanecía sentado en el puesto de copiloto de un auto negro, cuando unos hombres intentaron robar un vehículo que se situaba al lado del carro en el que él iba.

Al parecer, el hombre al que estaba atacando los delincuentes era un guarda de seguridad, quien no dudó en sacar un arma y disparar en dirección a ellos, contando con la mala suerte de que la bala seguiría derecho e impactaría al joven cantante recordado por éxitos como 'Volverte a ver', 'Modo avión', 'Roma', 'Necesito tu amor' y 'Ya estoy mejor'.

De acuerdo con la información ofrecida por su círculo cercano, Legarda fue trasladado de urgencia a una clínica de Medellín, a la que llegó con signos vitales y hasta fue recibido por su propio tío. Mientras tanto, poco a poco sus colegas, familiares y fanáticos se fueron enterando por medio de las plataformas digitales del fatídico hecho.

Fabio fue valorado por un neurocirujano, quien determino que la herida era mortal. A pesar del diagnóstico, los doctores hicieron lo posible por estabilizarlo, proporcionándole incluso medicamento para la presión; no obstante, con el paso de los minutos agravó y presentó un paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida.

"Dicen que no hay nada que hacer, o sea, yo no me explicaba cómo no había nada que hacer si él seguía vivo", dijo Luisa Fernanda W para el citado medio respecto a la muerte cerebral del músico y aseguró que tuvo el espacio para despedirse de él y expresarle todo el cariño que sentía por la temporada que vivieron juntos.