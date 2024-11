Los Patojos dicen que “todo su trabajo se vino al piso” tras la muerte de su mamá

Los Patojos perdieron a su mamá en agosto del 2024 después de que la mujer fue encontrada suspendida de una viga dentro de una finca. A su lado encontraron un cuaderno con una nota que aún no ha sido revelada, debido a esto inicialmente se manejó la hipótesis de que se había quitado la vida.

Sus hijos fueron los primeros en poner en duda esta teoría y el mayor de ellos aseguró que alguien estaría involucrado en la situación, pero jamás se pudo esclarecer el tema, por lo que terminaron siendo ellos y su padre quienes se convirtieron en el centro de las sospechas.

De hecho, su papá se alejó del público por un tiempo a causa de los malos comentarios y los jóvenes lo defendieron haciendo videos en los quepublicaron un dictamen de la Fiscalía en el que se decía que el hombre no había tenido nada que ver, a pesar de ser quien la encontró.

Los Patojos están preocupados porque sus videos ya no funcionan en redes

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, los dos hermanos aseguraron que debido al hecho sucedido con Yenny Ariza: “todo su trabajo se vino al piso, las páginas, el proyecto y todo se ha visto muy afectado, se nota la decadencia”, dijo uno de ellos.

Para todos los integrantes de la familia ha sido un tema muy difícil, pues en redes ya no tienen el mismo apoyo y están llenos de críticas: “Ustedes quieren saber qué pasó y nosotros también, no es cuestión de la familia, la verdad no hemos tenido el respaldo por parte de la ley”, explicó uno de ellos.

Aceptaron que las especulaciones continúan y que los comentarios negativos los han abrumado, para ellos es muy complicado que los critiquen sin conocerlos y que los mensajes sigan llenando de controversia cada una de sus publicaciones.

“No somos culpables de lo que le pasó a mi mamá”, comentaron y volvieron a hacer un llamado a la Fiscalía, de hecho, revelaron que ellos mismos fueron los que les dijeron que no hablaran del tema, pero ellos “están cansados de estar en boca de todo el mundo”.

Dijeron también que son muchos quienes los han dejado de seguir y otros han comentado que les tienen miedo. Finalmente, explicó que la razón por la que grabaron todo desde el principio fue porque sus seguidores son la familia que eligieron, no para conseguir dinero, como se ha especulado.