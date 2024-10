Los Patojos: Andrés Ortiz aseguró que la brujería pudo tener relación con la muerte de su mamá

La muerte de Yenny Judith Ariza , madre de los conocidos creadores de contenidos santandereanos Los Patojos, el pasado 26 de agosto, conmocionó al país entero. Su fallecimiento llamó la atención en redes sociales debido a que la mujer fue encontrada sin vida en su hogar, colgada de una viga, y se ha especulado bastante sobre la verdadera causa de muerte; inclusive, internautas se atrevieron a asegurar que el esposo de Ariza podría ser responsable.

Andrés Ortiz, hijo mayor de la familia, fue el encargado de comunicar la lamentable noticia y ha compartido detalles del proceso de duelo, pero también ha revelado información sobre su fallecida madre a los 45 años. El 11 de septiembre y con el dictamen de Medicina Legal en sus manos, el joven dijo contundentemente que en el documento oficial queda claro que ni él, ni su hermano o padre tienen que ver con lo sucedido con Yenny.

Andrés Ortiz, de Los Patojos, dijo que su madre pudo haber fallecido por brujería

Lo más reciente en este estremecedor caso, es que Andrés concedió una entrevista al canal de YouTube La Red Viral y allí hizo referencias a las advertencias que había recibido de parte de una amiga sobre la posible muerte de su madre, y es que varias personas también mencionaron que esta tragedia pudo deberse a brujería.

"Ella se llama Diana, ella no me dijo cosas concretas, era una cosa muy rara, me dio malgenio en su momento", comentó y luego agregó: "Nosotros hemos pasado por mucha envidia, por brujería, eso pasa mucho acá, nos han hecho cosas para vernos mal. Entonces yo acudí a esta persona".

Tras estas declaraciones, Andrés Ortiz agregó que les habían hecho "trabajos oscuros a todos": "Dijo que a mí me habían dado tierra de cementerio, que a mis papás les dieron excremento de perro y no sé qué cosas más. Nos hicimos baños y todo eso, pero eso no es que funcione", lo que por supuesto le generó gran preocupación.

La otra pérdida que afrontaron Los Patojos

Por último, agregó que hace aproximadamente un año la familia también afrontó la pérdida de su perrito Scott y su muerte se debió a envenenamiento. "Me lo envenenaron. Apareció envenenado en la casa, debajo de la mesa de mi mamá y mi papá lo encontraron. Desde ahí a mí me nace la corazonada de que algo más pasó", dijo mostrando un cuadro del canino.

Qué decía la carta de la mamá de Los Patojos

Por medio de su cuenta de Instagram, Gildardo, Andrés y Naren compartieron un video en el que leyeron una de las frases que Ariza dejó plasmada y confesaron que tiene que ver con el futuro de su proyecto como creadores de contenido.

El hijo mayor de la familia se dirigió a sus seguidores respondiendo a si Los Patojos continuarán haciendo videos de comedia como lo venían trabajando desde hace varios años en compañía de su progenitora y su hermano aseguró que ella les dio la respuesta.

“Muchos se preguntan qué decía esa carta, en las palabras que nos dejó escritas dice: “sigan con sus sueños, luchen por salir adelante, los quiero mucho, atentamente Yenny”", reveló Naren y confirmó que la decisión que tomen será por ella y para honrarla.