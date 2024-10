Papá de Los Patojos abandonó su hogar tras recibir acusaciones por la muerte de su esposa

Muchas han sido las críticas que ha recibido la familia conocida en redes sociales como Los Patojos a raíz del fallecimiento de Yenny Judith Ariza, la mamá de este hogar, quien fue hallada sin vida en sospechosas condiciones, pues muchos internautas han acusado a su esposo de haber sido el culpable sin ningún tipo de prueba o sin que la justicia colombiana lo haya comprobado por medio de una investigación.

Lo cierto es que recientemente, Gildardo Ortiz confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que se ausentará de su hogar para tomar un descanso y admitió que no ha sido para nada fácil ser el centro de críticas de miles de personas.

"Sí, familia, les cuento que me voy de la casa. No ha sido fácil lo que ha pasado, ya ustedes lo saben, cosas difíciles y duras, he tomado la decisión de irme (...) Me voy a alejar un poco de las críticas de la gente, que todo el mundo lo juzgue a uno a toda hora", explicó en el video mientras mostraba que ya tenía guardadas en su maleta todas sus pertenencias.

Cabe aclarar que Ortiz no se fue solo, debido a que contó con la compañía de su hijo menor, quien afirmó que no lo dejará en este episodio de su vida y añadió que su hermano mayor ya estaba enterado del tema.

En el clip, que ya es un fenómeno también en TikTok, se logra observar cómo ambos creadores de contenido digital se montan a un bus rumbo a una ciudad nueva. Posteriormente, Andrés Ortiz apareció para mencionar que se siente un poco frustrado, pues debe hacerse cargo de la finca y queda a la expectativa con los que puede ocurrir respecto a su núcleo.

"No sé cómo más poder respaldarlos a ellos, yo respeto la decisión que tomaron (...) Acá tienen las puertas abiertas siempre, en todo momento", dijo.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ha estado un poco dividida, porque mientras unos afirman que lo más sano es alejarse de las plataformas digitales en lo que baja la marea respecto al tema que enlutó su casa, otros continúan juzgándolos por lo sucedido.