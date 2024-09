Los Patojos: Naren asegura que ni él ni su padre tienen nada que ver con la muerte de su mamá

Los Patojos se han convertido en tema de conversación debido a la muerte de su mamá, Yenny Ariza, quien fue encontrada en su finca suspendida de una viga y sin signos vitales. El que se convirtió en el primer testigo del hecho fue el esposo de la mujer.

Desde el primer momento se manejó la hipótesis de un suicidio, sin embargo, los hijos de la familia de influenciadores manifestaron que no creían esta versión y dijeron que alguien le había hecho algo a su progenitora.

A través de redes sociales han documentado todo el proceso, desde el momento en el que sacaron el cuerpo de su finca, el velorio, las exequias y cómo ha seguido su vida a partir del momento en el que supieron la noticia, además, han pedido justicia por lo sucedido.

Debido a las dudas que los creadores de contenido les comentaron a sus seguidores, hay quienes han empezado a tener preguntas acerca de ellos y algunos incluso se han preguntado si tienen algún vínculo con lo sucedido.

Como respuesta ellos confirmaron que han recibido amenazas y comentarios negativos a raíz de todo el contenido que han compartido en sus redes sociales alrededor del tema, de la misma forma, han sido criticados por eso.

Naren, de Los Patojos, muestra el dictamen de Medicina Legal de su mamá

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el joven dice contundentemente que en el documento oficial queda claro que ni él, ni su hermano o padre tienen que ver con lo sucedido con Yenny Ariza, por eso invita a las personas mal intencionadas a que no crean esto.

Por otro lado, dice que no leerá completo lo que especifica, pues quiere conservar el respeto por su mamá y su familia “si nosotros decidimos mostrar en redes sociales no es por ganar fama, ni likes como todo el mundo dice, yo solo quiero que se investigue qué pasó con mi mamá”, insiste.

El joven está interesado por saber qué pasó ese día y recuerda que no es fácil estar frente a una cámara siendo juzgado, pero no le da importancia porque “el que nada debe, nada teme”. A pesar de que no lee el documento, sí establece que allí dice la causa de la muerte específica.

Finalmente pide respeto para él, sus familiares y su mamá; adicionalmente dice que si no ha llorado en varios de los contenidos y en los momentos más complicados es porque fue un buen hijo y no tiene remordimiento ni arrepentimientos.

