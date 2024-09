Los Patojos dieron a conocer que han sido amenazados tras el fallecimiento de su madre

La muerte de la madre de Los Patojos ha paralizado a varios cibernautas que quedaron impactados con la lamentable noticia. Muchos comentarios y teorías han surgido alrededor de lo sucedido, ya que no se tienen claras las causas de la muerte y estos jóvenes han sido criticados por la manera en la que han dado a conocer este acontecimiento.

Los mensajes negativos y los señalamientos hicieron que a través de sus cuentas oficiales publicaran un comunicado oficial, en el que dejaron en claro que este ha sido un "momento muy difícil" para todos ellos, pues no solo han tenido que aceptar esta pérdida y vivir el duelo, sino que han lidiado con personas que solo los han juzgado.

Te puede interesar: Los Patojos le dieron el último adiós a Yenny Ariza en Santander luego de encontrarla sin vida

A través de un video, Los Patojos se pronunciaron oficialmente ante este caso: "se está saliendo de control el tema, ya son ocho días de la pérdida de mi mamá, no ha sido fácil lo que estamos viviendo".

Sumado a esto, los jóvenes recalcaron: "lo único que les queremos decir en este video es que nosotros estamos sintiendo este dolor a nuestra manera y tratando de superar este golpe, luchando para que mi papá no se nos vaya a ver afectado con toda la situación".

Conoce más: Esto es lo que se sabe sobre la muerte de la mamá de Los Patojos, la mujer tenía 45 años

Publicidad

A la vez, los creadores de contenido explicaron que es duro dar declaraciones al respecto, pero se vieron obligados ante la alta cantidad de malos comentarios, desinformación y rumores que se han generado. También mencionaron que han recibido amenazas contra su integridad, tanto ellos como el resto de su familia.

Lee también: Los Patojos comparten el último video de su mamá: su papá fue quien encontró el cuerpo sin vida

Por otra parte, en esta publicación respondieron ante las opiniones y señalamientos que han realizado algunos videntes, recalcando que es un tema delicado, pero que no tomarán acciones legales con respecto a esto: "a raíz de esos comentarios se nos ha venido una ola de críticas y gente mal intencionada".

Publicidad

Los Patojos resaltan que ya todos saben qué pasó y que no es necesario incrementar los chismes, haciendo énfasis en que su interés no es monetizar: "a quién se le ocurre. Estamos cansados, ustedes no se imaginan cómo está nuestro papá".

Para finalizar este comunicado oficial, estos creadores de contenido recalcan que hay gente que "se está aprovechando del tema" y que el caso ya está en manos de la Fiscalía, aunque la investigación no ha arrojado nada concreto. Por causa de eso, ellos solicitan ayuda entre sus seguidores para que el caso no quede en la impunidad, dado que ellos consideran que algo extraño pasó: "que se haga justicia".