Hija de Daddy Yankee habló por primera vez sobre la polémica separación de sus padres

Desde que salió a la luz pública el polémico divorcio que Daddy Yankee estaba teniendo con Mireddys González, su familia ha sido el centro de atención en los medios de comunicación debido a que han salido declaraciones a favor y en contra del cantante.

Hasta el momento la razón de su ruptura siguen siendo especulaciones, dado que no se conoce con claridad por qué esta pareja, la cual era una de las más consolidadas en el mundo del entretenimiento, tomó esta decisión tan abrupta.

Hija de Daddy Yankee rompió el silencio frente a la relación con su papá

Jesaaelys, por medio de su canal de YouTube, dio las primeras revelaciones respecto al tema, pues los hijos están afectados emocionalmente al permanecer en medio de la discusión; aunque durante este difícil proceso han salido varias imágenes donde se deja ver del lado de su madre.

La hija del artista urbano inició su video indicando que el plan inicial era mantener este proceso entre la familia, sin necesidad de que el mundo del espectáculo fuera testigo, sin embargo, no sucedió de esta manera. Según su versión, Daddy Yankee fue quien hizo pública la información.

“Usualmente, las personas se divorcian en privado y así lo quería una de las partes, esa parte era mi mamá... La otra parte evidentemente quiso todo lo contrario y ahora estamos en esta difícil posición, públicamente expuestos”, dijo la joven, además de que, por medio de redes sociales, se dio cuenta de que el hecho era noticia mundial.

Asimismo, dijo que este proceso la ha marcado debido a que ha leído comentarios negativos de sus seguidores y ha llegado a recibir amenazas, tildándola de esta forma de traicionera: “Aquí hay muchas personas que han sufrido, y directamente hablando de mí, me han dicho Judas, traicionera, que si yo no era la consentida... Pero ustedes no saben nada, solo ven lo que yo quiero enseñarles”.

Jesaaelys admitió que el vínculo con su progenitor se ha fracturado y que él mismo fue quien ocasionó esta situación. Además, quiere que esta terrible etapa termine de una vez por todas.

Por último, confesó que ha estado en tratamientos para tener control sobre sus emociones: “Siento que es súper necesario visitar un psicólogo si estás pasando por un proceso que afecte tus pensamientos”.