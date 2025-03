Video: Aida Victoria Merlano reveló cómo le contó a su pareja que estaba embarazada

Aida Victoria Merlano sigue dando de qué hablar tras confirmar la noticia de su embarazo . Recientemente, publicó un par de imágenes junto a su pareja Juan David Tejada, y además, un video donde ella le revela que serán padres.

Video de Aida Victoria Merlano revelando su embarazo

El momento fue muy emotivo. El hecho empezó con un regalo que contenía unos zapatos azules. Él lo abrió muy despacio y, cuando cayó en cuenta de lo que significaba, no dudó en darle un beso en la pancita a la barranquillera. Todo ocurrió en épocas decembrinas, porque se alcanza a observar un árbol de Navidad y otras decoraciones alusivas a la temporada.

Otro instante que causó ternura en los seguidores de la pareja, fue cuando Tejada se arrodilló y continuó dándole afecto a la barriga de Merlano. Para después darle un pico a ella y seguir preparando la cena en familia.

Es de resaltar que los fans están muy emocionados por lallegada del nuevo bebé que tendrá como nombre Emiliano o Emanuel. A través de las redes sociales, los internautas no han dejado de escribirle a la pareja, para felicitarlos y desearle lo mejor en este proceso.

"Qué belleza, estás esperando un bebé soñado", "era innegable ese brillo que tenías en la mirada", "ella anhelaba su hogar y le llegó su macho de verdad", "amo esta parte de la vida de Aida", "será una excelente mamá", entre otros comentarios que dejaron en Instagram.

Qué dijo Aida Victoria Merlano de las críticas a su relación

La expareja de Westcol ha recibido varios menajes negativos por la relación que tiene con Juan David Tejada . Por lo cual, ella le ha pedido a todos los que la critican que no opinen si no conocen su historia completa. En los comentarios que mostró Merlano, se evidenció que los usuarios no solo la han llamado interesada, sino también que no es una buena novia. Para defenderse, Aida Victoria Merlano les respondió:

“Si usted es trabajadora, y se hace su platica, no ande con arrastrados, que uno no construye con alguien cuando no ha hecho nada para sí mismo. Quítese de encima el miedo a que le digan interesada, que eso no es serlo, es buscar a alguien parejo”.