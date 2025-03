Aida Victoria Merlano puso en su sitio a quienes la critican: no se guardó nada

Aida Victoria Merlano ha estado en tendencia tras confirmar que será mamá por primera vez . En medio de esto, en su cuenta de Instagram hizo una dinámica en donde expuso a todos los usuarios que le han dejado comentarios negativos.

Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre las críticas que recibe

Mira también: Aida Victoria tuvo complicaciones con su embarazo: esta fue la razón de su ausencia

El primero le dijo que si ella llega a terminar con Tejada, la barranquillera hablará al respecto de toda su relación. La mujer no se dejó y le respondió: “¿Tú sabes cuál fue el ex que me robó 45 millones? no. ¿El que me sacó pistola? no. Porque yo no salgo a hablar, salgo a responder y ellos habrán podido salir ladrones, pero nunca lo suficientemente brutos para meterse conmigo públicamente”, afirmó la expareja de Westcol.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, agregó que no es que sea una persona conflictiva, solo ha tenido examores que han tomado malas decisiones. Por otra parte, el segundo usuario le dijo: “El que se la quede, pierde”, pero ella le expresó: “Debe ser una ganancia quedarse contigo, un hombre que está tirándole en TikTok a una mujer mucho más próspera que él”.

Después, puso el comentario de alguien que dijo que a ella le gustan los hombres con plata. Ante esto, Aida Victoria Merlano le respondió en un mensaje en su video.

Mira también: VIDEO: Novio de Aida Victoria Merlano enterneció al hablarle al bebé en la pancita

“Si usted es trabajadora, y se hace su platica, no ande con arrastrados. Que uno no construye con alguien cuando no ha hecho nada para sí mismo. Quítese de encima el miedo a que le digan interesada, que eso no es serlo, es buscar a alguien parejo”, afirmó Aida Victoria Merlano en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Frente a estas respuestas que le dio a cada uno de estos usuarios, varios internautas estuvieron de acuerdo con todo lo que estaba expresando y dijeron que ella está muy feliz con su embarazo y con este proceso tan bonito que empezó con su actual pareja.

Publicidad

Aida Victoria está embarazada de su primer hijo

A través de un video muy emotivo confirmó que está a la espera de su primera bendición. También subió una ráfaga de imágenes, en donde se ve con su pancita y con Juan David Tejada. Allí confirmaron que su bebé puede tener el nombre de Emiliano o Emanuel.

Mira también: Así reaccionó el novio de Aida Victoria Merlano a su embarazo: “Ya puedo contarlo”

“El primer post de Emi y sus papás”, fueron las palabras de la pareja para anunciar el género de la criatura . Por esta publicación han recibido todo tipo de felicitaciones.