Aida Victoria tuvo complicaciones con su embarazo: esta fue la razón de su ausencia

Aida Victoria Merlano vuelve a ser noticia debido a su embarazo, pues esta vez confirmó la razón por la que no le había informado a sus seguidores de la dulce espera y por qué tuvo miedo de quedarse sin bebé. Es necesario mencionar que la influenciadora no ha revelado cuántos meses tiene ni cuál es el género, por lo que muchos están atentos a conocer detalles de la gestación.

¿Aida Victoria estuvo a punto de perder su bebé?

"Yo me tuve que ausentar de redes porque estaba viviendo una situación compleja con el embarazo", con estas palabras, la creadora de contenido digital inició explicando por qué se alejó de las plataformas digitales a final de 2025, añadiendo que había conocido el caso de una colega, a quien había visto embarazada y luego no. Aunque todos pensaban que se trataba de una estrategia de marketing, en realidad era una pérdida, lo que llevó a Merlano a reflexionar en la importancia de priorizar su salud y la de su hijo por encima del interés de su comunidad.

Posteriormente, se refirió a cómo enfrentó los rumores que surgieron entorno a su estado, dado que todavía no se sentía preparada para confesar la noticia teniendo en cuenta que tenía bajos los niveles de progesterona y había riesgo de aborto espontáneo en el primer trimestre. Asimismo, añadió que una "mujer" expuso su caso y luego otros portales noticias filtraron información confidencial y privada.

"Yo no tenía ni la autorización médica para poderlo decir (...) Me escribe un chico de una página de chismes 'Aida, me acaba de llegar tu ecografía, alguien me mandó el link, el usuario y la contraseña para que entrara a descargarla y la están enviando a grupos'", afirmó.

Finalmente, explicó que cuando ya podía referirse al tema, no tenía tanta ilusión de hacerlo no solo porque se sentía vulnerable, sino también debido a que consideraba que la habían expuesto.

Diferentes admiradores y colegas del medio se han tomado sus redes para felicitarla por la llegada del nuevo integrante de su hogar y para desearle los mayores éxitos en esta nueva etapa de su vida.

