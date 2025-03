Viuda y mamá de Zair Guette de pelea por supuesta herencia del cantante

Se siguen conociendo detalles de la muerte del exparticipante de Yo Me Llamo, quien a sus 24 años ya se estaba dando a conocer por su gran talento. Es recordar que el cantante fue dado de baja en medio de un ataque con su mánager, quien logró salir ileso.

Mira también: Familia de Zair Guette muestra chats con la esposa del cantante: no creen su versión

Qué ha pasado en el caso Zair Guette

En medio de esta situación, Linda Rago, la madre del cantante fallecido concedió una entrevista en el podcast ‘Más allá del Silencio’, revelando que toda la familia de Blanca, la expareja de Zair ha estado muy pendiente del tema del dinero.

Publicidad

“Todo el mundo en la familia de ella, se ha enfrascado todo es en la herencia, el dinero, esto, los bienes, pero ellos nunca han visto el dolor. Yo no le he pedido absolutamente nada a nadie, ni a ella”, afirmó Rago.

Publicidad

Asimismo, dijo que ella, como madre, no está peleando por absolutamente nada, quiere que su hijo descanse en paz. Recalcó que no le interesa lo material, solo que se aclare qué fue lo que verdaderamente pasó con el joven de 24 años.

Mira también: Zair Guette tenía jugosa suma de dinero en su cuenta: se la dejó a su familia con alarmante mensaje

Además, reveló que la abuela de la viuda de su hijo la atacó en plena velación del cuerpo del joven. Y que, por parte de la familia de Blanca, no hubo respeto en medio de este momento tan difícil para ella. “Tenía dolor, pero en este momento que ya no lo tengo, siento es odio hacia ellos porque todo es el dinero”, añadió Linda.

Publicidad

A su vez, expresó que nadie sabía cómo realmente estaba afrontando esta situación como madre, y que en medio de tanto dolor el problema del dinero siempre ha estado rondando. “Yo a ella no le estoy pidiendo nada”, agregó en el podcast ‘Más allá del Silencio’.

Qué más ha pasado en el caso de Zair Guette

Publicidad

Otro tema que no ha podido dejar de pensar la madre de Zair, es en los contratos. Para Linda existe una inconsistencia frente al último show que tenía el imitador de Alejandro Fernández. Por lo cual, le ha pedido información a la viuda de su hijo, pero ella dice no tener conocimiento sobre esto.

Mira también: La suma que le pagaron a Zair Guette por su última presentación: se filtró el dato exacto

“Yo me comunico con la mamá de las niñas y le digo, que yo necesito que me muestre un contrato. Ella me dice que no hay, que no realizó ninguno. Es como si ella se sintiera atacada por nosotros, en todo momento, pero no nos da respuestas”, puntualizó la mamá de Zair Guette.