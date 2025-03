Mamá de Zair Guette reveló, con desolador relato, cómo se enteró de la muerte de su hijo

Linda Rago y Toñito, familiares del cantante que fue dado de baja en misteriosas circunstancias, concedieron una entrevista para el podcast Más Allá del Silencio, en donde no solo revelaron que el artista les había dado acceso a su cuenta de ahorros días antes del fatídico hecho , sino que también admitieron que se presentaron varias irregularidades en la contratación, como el hecho de que no se sabe quiénes adquirieron sus servicios.

Mira también: Familia de Zair Guette muestra chats con la esposa del cantante: no creen su versión

Cómo supo la mamá de Zair Guette de su muerte

Uno de lo momentos más emotivos del encuentro tuvo lugar cuando Rago dijo que no tenía conocimiento de que el joven tenía un show programado en otra ciudad, pues se enteró de lo sucedido por un estado que él puso en Instagram. Posteriormente, indicó que fue su otro hijo el que le informó del fatídico hecho: "él se va, no volvemos a saber nada de él hasta el 14, a las 2:45 p.m. que mi hijo me llama a decirme que a Zair nos lo habían matado", explicó notablemente afectada.

Asimismo, confesó que desde ese instante ha vivido en una incertidumbre, pues le gustaría conocer más información sobre el caso: "nos hacemos una pregunta y otra ¿qué pasó?, ¿quién lo hizo?, ¿dónde está el contrato?, ¿dónde está el número de la persona pues que realizó la llamada para solicitar los servicios de él como cantante?", comentó.

Publicidad

Mira también: La suma que le pagaron a Zair Guette por su última presentación: se filtró el dato exacto

Qué se sabe sobre la contratació y muerte de Zair Guette

Linda anteriormente había concedido una entrevista para el mismo medio en donde reveló que la persona que contrató al exponente había consignado el 50% del valor total ; sin embargo, detalló que lo había hecho desde un corresponsal bancario y no desde una cuenta. Asimismo, se solicitó de inmediato detalles sobre los tiquetes de Guette y se les dieron indicaciones para el encuentro.

Publicidad

Es necesario mencionar que cercanos al exparticipante de Yo Me Llamo indicaron que él había recibido amenazas presuntamente por estar vinculado con Jorge Eliécer Collazos, alias Castor. De acuerdo con la versión de Teddy Vergara antes de morir, ambos fueron emboscados, torturados y llevados a un lugar desconocido.

Mira también: Mamá de Zair Guette rompe el silencio: le preocupaba el uso de armas y prendas caras del artista