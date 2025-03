Carolina Gómez habló del inconveniente que tuvo con un director: "no me voy a dejar irrespetar"

Carolina Gómez estuvo en Día a Día dialogando sobre los cambios que ha tenido en su vida y de cómo algunos juzgan a las personas sin saber qué fue lo que pasó realmente. En medio de esta charla, confesó que vivió un momento incómodo cuando se encontraba en Estados Unidos.

Problema que tuvo Carolina Gómez con director



La exseñorita Colombia afirmó que el inconveniente lo tuvo con un director latino en el país americano. Ella se encontraba realizando un proyecto y en medio del set rodeada de varias personas, él la regañó.

“Metió una levantada, me pareció tan irrespetuoso. Yo lo miré, me quedé callada y le dije ‘okey’. Y cuando terminamos la escena lo llamé y le dije que si podíamos hablar un momento. Le dije ‘qué te pasa, tienes algún problema, porque eso que acaba de pasar ahí adentro no tiene que ver conmigo, sino contigo”, expresó en Día a Día. Tras este hecho, indicó que la persona involucrada en los hechos se “desarmó” y le dijo que realmente tenía razón y que lo disculpara, y ella le respondió.

“Te lo voy a pasar esta vez, porque me di cuenta que no estás bien. No tenemos una relación tan cercana para que te desahogues conmigo, esto que no vuelva a pasar, porque no me voy a dejar irrespetar ni en público ni en privado”, expresó la actriz en Día a Día.

En qué novelas ha actuado Carolina Gómez

Gómez ha trabajado en varias producciones de Caracol Televisión. La primera fue El auténtico Rodrigo Leal del 2003 al 2004. Luego, interpretó a Pilar Ortega en La teacher de inglés, en el 2011. Dos años más tarde estuvo en Mentiras perfectas dándole vida a Julia Pombo. Más tarde fue María Sáenz en La Tusa, y un tiempo después estuvo actuando para novelas en el exterior.

Para el 2023 volvió a seguir mostrando su talento en su país natal en Ventino: el precio de la gloria personificando a Martina Pumarejo. Finalmente apareció en La Venganza de Analía y allí fue Analía Guerrero, Ana Lucía Junca y Ana Lucía Mejía Junca.

Desde siempre Carolina Gómez ha mostrado su gran talento en sus diferentes facetas en las que ha estado. A través de su Instagram, carogomezfilm, es muy cerca con sus fans por el tipo de contenido que sube. En donde da consejos, muestra cómo es su día a día, y esa rutina que hace para verse regia.

Recientemente, la ex señorita Colombia se cortó el cabello para un nuevo papel. En Día a Día confesó que ella misma propuso tener ese cambio de look, sin embargo, afirmó que la criticaron en redes, pero no prestó atención a lo que decían de ella. Actualmente está muy feliz con todo lo que ha logrado en su carrera actoral y los proyectos que se vienen.

