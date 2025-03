La cifra que tuvo que pagar Westcol en Medellín por infringir una norma de tránsito

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol , sigue en el ojo del huracán por una nueva polémica. En redes ha circulado un video en donde se ve al paisa sentado en su automóvil cuando un agente de tránsito le pide sus papeles.

Multaron a Westcol en Medellín

Cuando empiezan a revisarle toda su documentación, le informan que la placa está de forma irregular, que está en una ubicación que no debería. Sin embargo, el influencer le dice que no está de acuerdo con lo que me menciona, porque se puede ver muy bien la matrícula del vehículo.

En medio de la discusión que tenía la expareja de Aida Victoria Merlano junto con el agente de tránsito, le comunicaron que por dicha infracción su carro debía ser inmovilizado. Y nuevamente Westcol dice que la placa se alcanza a percibir muy bien y que no deberían tomar esa medida contra él.

De cuánto fue la multa a Westcol

Durante un par de minutos, tanto el streamer como el policía hablaron de la situación y por las inconformidades del joven. A pesar de los mil intentos, el oficial decidió multarlo por un valor de $322.531. Además, le indicó que por esta vez no le iba a inmovilizar el vehículo, pero que, si otro agente lo llegara a parar, lo podría hacer perfectamente.

La primera vez que Westcol fue multado

Todo ocurrió en junio de 2024 en Medellín cuando estaba transitando con su vehículo en un día que no debía, por cuenta del pico y placa. Se salvó de que inmovilizaran su carro por cuestiones técnicas de la grúa. Por haber transito ese día que no podía, lo multaron por $572.628.

Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Westcol

Los influencers tuvieron una relación de muchos altibajos, y pasaron por dos procesos. En la primera vez que estuvieron no duraron mucho, pero cuando se dieron una segunda oportunidad estallaron las redes sociales al confirmar dicha noticia.

Viajaron y vivieron momentos únicos. Sin embargo, por unos chats que Merlano encontró, la confianza se perdió y decidieron separarse. Para ambos fue un proceso complicado, derramaron lágrimas, pero días después se arreglaron. A pesar de esto, confirmaron que cada uno iba a tomar rumbos diferentes.

Actualmente la barranquillera está esperando su hijo junto con Juan David Tejada , mientras que el productor musical está dedicado a más proyectos. Aunque hasta el momento el streamer no se ha pronunciado oficialmente.