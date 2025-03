Reviven el polémico beso de Greeicy Rendón con Natalia Durán hace diez años

La Kalle recientemente desempolvó una entrevista con la actriz Natalia Durán, en la que confesaba con buen sentido del humor cómo fue su beso con Greeicy para Tiro de Gracia, producción de Caracol Televisión lanzada en 2015 en la que la intérprete de 'A veces a besos' daba vida a Esmeralda y su compañera La Vaquera. Es necesario mencionar que ambas unieron fuerzas junto al talentoso Robinson Díaz, quien era el protagonista.

"En el que estábamos juntas con Claudio Cataño (...) yo le tenía que dar un beso. No, pero con Greeicy lo máximo, ella es divina. No, no tengo problema con eso, pero para nada", explicó, recordando de esta forma que la química de trabajo con la prometida de Mike Bahía era evidente.

Cabe resaltar que la caleña se dio a conocer por su participación en un concurso musical cuando era adolescente y de allí debutó en la actuación, llegando a integrar elencos de formatos como Ritmo Salvaje y Esmeraldas. Adicionalmente, en 2024 tuvo la posibilidad de ser seleccionada para acompañar a Andrés Cepeda y Aleks Syntek en La Voz Kids , donde enamoró con su espontaneidad y complicidad con los niños.

De qué trata Tiro de Gracia y dónde verlo

Salvador Chaparro es un actor que siempre ha soñado con protagonizar una historia que lo lance al éxito; sin embargo, la vida tiene otros planes para él, dado que el narco Vicente Vallejo lo contrata debido a su gran parecido físico, pues busca que las autoridades persigan al nuevo integrante de su equipo pensando que se trata de él y así burlar a la justicia.

A pesar de la negativa del arista a realizar varias tareas, Vallejo somete al hombre a varias cirugías estéticas para que la similitud sea mayor y le da órdenes que resultan ser difíciles de cumplir para Salvador.

Los interesados en revivir esta producción que cuenta con la participación de otros actores de la talla de María Eugenia Penagos, Kriss Cifuentes, Nicolás Montero, Kepa Amuchastegui, entre otros talentos, puede revivirla de manera gratuita a través de ditu, la nueva plataforma de streaming de Caracol Televisión que permite ver el contenido sin registro o sin estar suscrito.