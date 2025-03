VIDEO de una fan insultando a Peter Manjarrés antes de su concierto: este fue el motivo

Peter Manjarrés , recordado por canciones como 'Que dios te bendiga', 'La que no me conoce', 'Obsesión' y 'Me llevas al cielo', vuelve a ser noticia debido a una polémica que protagonizó en redes sociales con una seguidoras que lo abordó antes de su show en Regidor, Bolívar, para insultarlo. Aunque él hizo un gran esfuerzo por contener el escándalo y se apoyó en su equipo de trabajo, la mujer se convirtió en tendencia en redes sociales.

"Él está ahí, ¿no te acuerdas?", dijo mientras era controlada por varios hombres. Posteriormente, apareció en el concierto sosteniendo una enorme pancarta y, a pesar de que él le dio el micrófono para que expresara su inconformidad, la mujer no dio razones suficientes para estar molesta con algo relacionado a la organización del evento o algún problema personal con el exponente.

Por qué insultaron a Peter Manjarrés en su concierto

Inicialmente, muchos portales de noticias de la región y fanáticos aseguraron que todo parecía un montaje, por lo que sospecharon que se trataría de una estrategia de marketing debido a que se encuentra promocionando su trabajo discográfico 'La Jerarquía'; sin embargo, la noticia aún no había sido confirmada y era motivo de especulación.

Pero el pasado 25 de marzo, su esposa, 'La Tata' Becerra, apareció en su cuenta oficial de Instagram para admitir la culpa y tomar el hecho con sentido del humor. Por medio de un video, grabó al artista mientras le confesaba que ella era la persona que estaba detrás del espectáculo, lo que tomó por sorpresa al intérprete vallenato.

"Pedro, te tengo que decir algo. La vieja que te dijo groserías en Regidor, yo te la mandé. Un regalo de tu nuevo álbum", explicó en medio de risas, a lo que Manjarrés contestó: "no, hombre, sea seria Tata. Qué estrategiazo eso".

A pesar de que el valduparense afirmó que no tenía conocimiento del caso, muchos afirman que sabía muy bien lo que estaba ocurriendo: "todos vamos a fingir que él no sabía nada", "y le pagó a la señora con la misma plata de Peter", son algunos de los mensajes que se destacan. Cabe resaltar que 'La Jerarquía' estará disponible en las plataformas musicales desde el 28 de marzo.