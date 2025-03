El motivo por el que Greeicy apareció llorando desconsoladamente en redes

Greeicy Rendón atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera musical. Su éxito le ha permitido llevar su talento fuera del país, alcanzando escenarios como México, donde realizó su primera gira con tres fechas completamente agotadas en distintas ciudades.

Tras concluir su paso por el país azteca, la caleña de 32 años se sinceró con sus más de 23 millones de seguidores en Instagram a través de sus historias. Admitió que, aunque el cansancio la estaba afectando, la satisfacción profesional que sentía hacía que cada esfuerzo valiera la pena.

Por qué Greeicy publicó un video llorando

En TikTok, Rendón publicó un emotivo video en el que abrió su corazón y habló con honestidad sobre la "culpabilidad maternal" y lo "sensible" que se sentía por no poder pasar suficiente tiempo con su hijo Kai, fruto de su relación con Mike Bahía .

Explicó que, aunque aprovechó su día libre en México para estar con él, aún tenía compromisos pendientes que le impedían dedicarle toda la jornada, lo que la llevó a desear cancelar todas sus obligaciones.

"Comparto esto porque, aunque es algo muy personal, también es una realidad maternal y común. Las mamás lo saben. Es una dualidad en la que, en mi caso, me siento feliz haciendo lo que amo, y contar con una red de apoyo para seguir alcanzando mis metas personales me llena de alegría, pero al mismo tiempo... estoy perdiéndome la oportunidad de verlo descubrir el mundo".

Además, confesó que se sintió especialmente afectada al perderse un momento importante en la vida de su bebé: la primera vez que usó la bacinilla. "Suena chistoso, pero yo hubiera querido estar ahí. Me enteré, pero no es lo mismo, y me la paso en un constante vaivén de emociones".

En ese instante, su madre pasó cerca y ella, al explicarle cómo se sentía, no pudo contener las lágrimas. Mientras hablaba de cuánto le habría gustado acompañar a su "gordo", como le dice cariñosamente, rompió en llanto y decidió ocultar su rostro.

En la sección de comentarios, muchos seguidores le expresaron su apoyo. En especial, varias madres se sintieron identificadas con su testimonio: "Uno de mamá siempre tiene la culpa respirándole en la nuca 😭❤️", "Gracias por mostrar esta realidad... eso sentimos todas las mamás", "Estoy llorando ❤️‍🩹".

