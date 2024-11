¿Lina Tejeiro y Greeicy de pelea? Con este video dieron de qué hablar a sus seguidores

Lina Tejeiro sabe cómo entretener en redes sociales a sus fanáticos, pues por medio de estas cuentas da detalles de su vida personal y sus negocios, además deja ver su gran desempeño como actriz cuando realiza varios lip sync.

Y esta vez no fue la excepción, junto a su amiga Greeicy y Santiago Talledo protagonizaron un clip rapeando, el cual hicieron referencia a un video que estuvo viral hace algunos años donde dos niñas discutían en una batalla de rap.

Ambas mujeres han estado en Buenos Aires, debido a que la cantante tiene su próximo concierto en dicha ciudad, lo cual se ha podido observar por medio de sus redes sociales, en las que han compartido un tiempo de amigas, realizando diferentes actividades.

Anteriormente, la empresaria y la cantante habrían hecho el lip sync de aquella discusión de rap, pero ahora lo recrearon con sus propias voces, mientras su acompañante hacía el sonido.

“El año que viene no te voy a invitar a mi cumpleaños loser”, es la frase con la que inicia Greiccy y Tejeiro respondió con: “Tú no me invitas, yo quiero ir, cuando yo quiero. No me importa lo que me digas...”. Luego la caleña ingresa más en el papel de niña y continua con la imitación, haciendo que el rapeo sea más intenso, igualando el video original.

Finalmente, la actriz realizó la última intervención diciendo: “¿A mí qué me importa?, No me importas tú, no me importa nadie. Solo me importa mi familia de la vida", para después observar una expresión de asombro en el rostro de Santi Talledo.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios y diversas reacciones por parte de sus seguidores, donde se resalta la complicidad que existe entre ambas para este tipo de contenido.

“Ellas llegan a pelear de verdad y dejaría de creer en la amistad”, “Cada una en su papel perfecto”, “Son las reinas de este audio”, “El dúo perfecto”, estos son algunos de los comentarios destacados que dejó la comunidad de internet.