Mike Bahía se pronunció sobre la supuesta crisis con Greeicy: Se molestó con sus seguidores

Greeicy y Mike Bahía se han posicionado como una de las parejas más sólidas del entretenimiento en Colombia, pues llevan más de 10 años en una relación de la que ya ha nacido un hijo llamado Kai. Sin embargo, hay algunos admiradores que quieren ver a la pareja cada vez más cerca, por eso se preguntan cuándo se llevará a cabo su boda para jurar ante Dios y sus seres queridos que trabajarán hasta el fin de sus días por construir su propio hogar.

El pasado 30 de octubre, la intérprete de temas como 'A veces a besos', 'Los Consejos' y 'Los Besos' cumplió 32 años; por lo que recibió los mensajes de felicitaciones de varios colegas y amigos; no obstante, los usuarios de Internet no dejaron pasar el hecho de que su futuro esposo decidió reservarse sus comentarios en las plataformas digitales respecto a esta fecha importante, creando de esta forma rumores sobre una supuesta crisis.

Mike Bahía responde a las especulaciones acerca de una posible ruptura con Greeicy

El artista apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de cinco millones de seguidores, para contestar por qué no le expresó todo su cariño a la caleña con algunas fotografías y videos en redes. Es necesario mencionar que Bahía se mostró un poco molesto por la situación y le solicitó a todos dejar de crear escenarios hipotéticos de su familia, dado que pueden llegar a ser incómodos.

"Entonces si uno no le publica a la novia el feliz cumpleaños, una foto, un mensaje para que todos vean, ¿entonces uno no le deseó el feliz cumpleaños a la novia? Dejen de ser cansones Dios mío. Desocupados. Miren, acá le tengo el regalo", explicó.

Posteriormente, mostró que estaba viajando en carro para verla y llevarle dos hermosos perritos, ya que sabe muy bien lo mucho que ama los animales y tener contacto con la naturaleza. Con esta actualización de su vida, Mike Bahía dejó ver que las cosas van muy bien en su relación y que día a día sigue trabajando para sacar adelante a su familia.