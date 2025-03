Cantante de salsa estuvo "a punto de perder la vida" antes de un show en Colombia

El intérprete de temas como 'Y qué me pasa', 'Cuando el amor se acaba', 'Historia entre tus dedos' y 'Quiéreme' publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía acostado en una camilla mientras estaba rodeado de los médicos. Aunque inicialmente no reveló los motivos por los que estuvo allí, sí preocupó a su comunidad, especialmente a aquellos que esperaban con ansias verlo próximamente en Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú y Venezuela.

Por qué Mickey Taveras estuvo a punto de morir

El pasado 25 de marzo, apareció de nuevo en redes sociales para agradecerles a todas las personas que se tomaron el tiempo de preguntar por cómo estaba y agregó que lo internaron después de que fuera a un control médico en República Dominicana, en el que le informó al doctor que tenía síntomas como mareo y un color poco habitual cuando evacuaba: "La hemoglobina se me bajó a seis y yo tenía que tenerla de 11 a 14", explicó.

Del mismo modo, señaló que todo parece indicar que se trataba de una hemorragia interna que afortunadamente fue atendida a tiempo, por lo que se estableció que debían realizarle un procedimiento para salvaguardar su vida.

"Me internaron y me aplicaron lo necesario que es la sangre para fortalecer de nuevo, me hicieron un trasplante de sangre. Ya gracias a Dios me hicieron todos los análisis y estoy bien", mencionó.

Diferentes personalidades del entretenimiento nacional como Nelson Polanía, más conocido como Polilla en Sábados Felices, el presentador de Día a Día Carlos Calero y otros famosos le enviaron mensajes de fortaleza para poder recuperarse y así reanudar sus compromisos laborales, los cuales le causan gran ilusión a su público.

Es necesario mencionar que el cantante dominicano tiene programado un espectáculo en Cartagena el sábado 19 de abril junto a exponentes como DJ. Kaste, Harry López, Álvaro Valle y Luis Hamilton. Presentación que es muy esperada por sus admiradores: " yo voy", "yo quiero", "estoy muy ansiosa por verlo cantar", "uno de los mejores eventos de Cartagena", "qué apretadera", "no me lo voy a perder", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma digital.