Westcol reaccionó con dureza a los videos de Pirlo en entrevista con Alejandro Riaño

Pirlo está en el ojo del público después de su entrevista con Alejandro Riaño personificado como Juanpis González, esto, por el estado en el que finalizó el show, ya que parece que se excedió con el licor que consumió antes y durante la cita con el humorista.

Han salido a la luz varios videos del intérprete en los que es evidente que no logra hablar bien, no entiende las preguntas del anfitrión y está reactivo a cualquier comentario. Adicionalmente, al tener que salir del escenario tuvo que recibir ayuda, pues no encontraba la puerta.

Ante la controversia, Riaño se disculpó con el público y dijo que no se publicaría el contenido, razón por la que Pirlo le pidió perdón públicamente y la situación se hizo viral en redes sociales, donde continúa siendo tema de conversación.

Westcol comentó sobre la entrevista de Pirlo con Juanpis González

El caleño fue cuestionado durante la conversación con el comediante sobre Westcol, con quien ha tenido polémicas bastante públicas. Entre las pocas cosas que comentó dio a entender que el streamer no había podido avanzar de la controversia con Aida Victoria Merlano, su expareja.

De la misma forma, le dijo al personaje de Juanpis que había cosas que no podía comentar, pues se metería en problemas, refiriéndose a Westcol. A raíz de esto, muchos esperaban la reacción del joven, quien ya comentó el tema a través de sus plataformas digitales.

Allí mencionó con dureza: “Que pesar de Pirlo, nada personal, pero vean cómo las sustancias pueden apagarle los sueños”, y continuó: “Gracias a esos delirios de persecución que tiene cada que consume se tiró un montón de gente que le dio la mano y lo apoyó desde el primer día, ahora no puede ni controlarse para hacer una entrevista”, escribió.

El streamer especuló que su estado no solo se debía al licor que consumió, sino, supuestamente, a otras sustancias, sin embargo, esto no está confirmado en absoluto. De la misma forma, se despachó contra el mánager del artista, aseguró que no lo ayuda porque “tiene los mismos problemas”.

Versión de Pirlo sobre la entrevista de Juanpis González

En sus historias de Instagram, el representante del trap en Colombia explicó que el mismo día de la entrevista le dieron la Visa y por eso decidió celebrar desde muy temprano bebiendo, por lo que habría llegado al teatro del humorista sin estar en las mejores condiciones, a su vez, allí continuó tomando licor y esto habría causado su comportamiento.

Vale la pena mencionar que Pirlo se disculpó con el público y también con Alejandro Riaño, aceptó toda la culpa y le propuso realizar una segunda entrevista, esta vez, en la que su equipo pague todo y corra con la responsabilidad.

